Es gibt neue Pläne zur Verkehrsregelung vor dem Gymnasium Vaterstetten. Bleibt die Einbahnstraße in der Johann-Strauß-Straße?

Vaterstetten – Die Verkehrssicherheit an Schulen ist ein heißes Thema. Die Debatten kochen immer wieder hoch und werden durch neue Entwicklungen befeuert. So gibt es beispielsweise vor dem Gymnasium Vaterstetten an der Johann-Strauß-Straße eine Einbahnstraßenregelung. Derzeit wird darüber beraten, diese Regelung wieder aufzuheben. Mehrere Varianten sind im Gespräch.

Vaterstetten: Auf dem Areal sollen rund 160 Wohneinheiten entstehen

Zu berücksichtigen ist: Die nahe Grund- und Mittelschule an der Gluckstraße ist in ein neues Gebäude am Freizeitgelände umgezogen. Auf dem dann frei werdenden Areal sollen zwischen 150 und 160 Wohneinheiten entstehen. „Es geht nicht um sofort, sondern auch darum, wie wir damit umgehen, auch wenn wir nicht gleich umbauen“, so Vaterstettens Bauamtsleiterin Brigitte Littke jetzt in der Sitzung des Verkehrsausschusses des Gemeinderates. Weitere Punkte sind der Anbau des Gymnasiums sowie Überlegungen, die Bushaltestellen im Umfeld zu verlegen. Zur Umgestaltung der Verkehrsführung hatte es im Vorfeld einen Gesprächstermin unter anderem mit dem Leiter des Gymnasiums, der Leiterin des gegenüberliegenden Kindergartens sowie Vertretern des Landratsamtes gegeben.

Schule: Es gibt rund 1800 Schüler am Gymnasium

Stefan Ruoff (Grüne) will an der Stelle so viel Verkehr raushalten „wie möglich“, wie er im Ausschuss betonte. Schließlich seien rund 1800 Schüler am Gymnasium. Maria Wirnitzer (SPD) plädiert für einen verkehrsberuhigten Bereich. Auch könne man eine Fahrradstraße durchziehen. Benedikt Weber (CSU) schlug vor, eine Umgestaltung schrittweise umzusetzen. „Wir müssen eine gute Lösung finden“, sagt Bürgermeister Georg Reitsberger (Freie Wähler). Nun soll weiter geplant werden.

