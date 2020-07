Unbekannter versucht Mädchen (11) in BMW zu ziehen

Ein unbekannter Mann soll in Vaterstetten versucht haben, ein 11-jähriges Mädchen in seinen schwarzen BMW zu ziehen. Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen.

Vaterstetten - Montag, 20. Juli, gegen 9 Uhr: Ein elfjähriges Mädchen aus Vaterstetten hält sich bei den Müllcontainern an der Möschenfelder Straße/ Ecke Zugspitzstraße auf, um dort etwas wegzuwerfen. Laut Polizei stoppt am Parkplatz ein schwarzer BMW an, aus dem ein ca. 45-jähriger, großer und schlanker Mann aussteigt. Er sagt zu dem Mädchen, dass es mitkommen solle. Laut den späteren Schilderungen des Mädchens packte er es am rechten Handgelenk und versuchte es in Richtung des BMW zu bringen.

Unbekannter geht dazwischen

„Hier ging ein bislang unbekannter Helfer dazwischen, der sich ebenfalls vor Ort befand. Er sprach die beiden an und trennte das Mädchen von dem Unbekannten“, so ein Sprecher der Poinger Polizei. Dieser stieg daraufhin wieder in seinen BMW und fuhr über die Ausfahrt Zugspitzstraße davon. Der unbekannte Zeuge, den das Mädchen nicht näher beschreiben konnte, entfernte sich ebenfalls. Anschließend rief die Mutter des Mädchens die Polizei. Die Elfjährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt ängstigte sich aber.

Polizei sucht Zeugen

Ein Sprecher der Polizei: „Es wird dringend darum gebeten, dass sich der unbekannte Zeuge, der dem Mädchen half, bzw. der BMW-Fahrer, der das Mädchen angesprochen hat, bei der Polizeiinspektion Poing melden, um den Sachverhalt aufklären zu können. Weiter wird jeder, der sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall gegeben kann, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei Poing unter der Nummer 08121/99170 zu melden.“