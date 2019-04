Vaterstetten bekommt Klimaschule

Die neue Grund- und Mittelschule in Vaterstetten wird als Klimaschutzschule startet. Dafür gab es jetzt grünes Licht aus dem Gemeinderat.

Vaterstetten – Die Kinder könnten ja lernen, wie viel der SUV der Mama auf dem Weg zur Schule brauche, wohin man auch zu Fuß gehen könnte: Das sagte Wolfgang Schermann (Freie Wähler) in der Debatte im Vaterstettener Gemeinderat. Hintergrund: Die neue Grund- und Mittelschule in Vaterstetten soll ab September als Klimaschule starten.

Den Antrag dazu hatten CSU und FDP gemeinsam gestellt. Es geht um ein zusätzliches Bildungsangebot des Landkreises. Vaterstetten sei eine der wenigen Gemeinden im Landkreis, die noch keine Klimaschule vorweisen könne, so die Antragsteller.

Zusätzliche Pädagogen für das Projekt

Das bestätigte auch der örtliche Klimaschutzmanager Tobias Aschwer. Bisher gab es bereits ein Bildungsangebot der örtlichen „Energiewende“ in den Schulen der Gemeinde. Vom Verein hieß es, das Angebot über den Landkreis sei auf einer breiteren Basis aufgestellt. Zudem habe der Landkreis für dieses Projekt zusätzlich Pädagogen eingestellt.

Auch an den Schulen gehe das Thema Energiewende nicht spurlos vorbei, steht im Antrag von CSU und FDP. Das Landratsamt fördere dieses Projekt mit seinen dafür eigens eingestellten Klimaschulmanagern. Die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen hielten sich in Grenzen. Die Höhe der von der Gemeinde an das Landratsamt zu zahlenden Vergütung ergebe sich aus der Schulgröße.

Lesen Sie auch: Glasfaser kommt nach Vaterstetten

Da die Schulleitung der neuen Grund- und Mittelschule mit der gesamten Schule daran teilhaben möchte, wären das rund 25 Klassen. Damit wären laut Antragsteller maximal 3700 Euro jährlich an das Landratsamt zu bezahlen. Die Antragsteller bitten das Rathaus zudem zu prüfen, welche anderen Grundschulen in der Gemeinde sich an diesem Projekt beteiligen möchten.

Bürgermeister: Schöne Sache

Bürgermeister Georg Reitsberger (Freie Wähler) betonte, dies sei ein schönes Projekt, das landkreisweit durchgeführt werde. Zustimmung auch von SPD-Gemeinderätin Cordula Koch. Sie merkte jedoch an, schön wäre es gewesen, wenn die Schule in Beziehung Ökologie auf dem aktuellen Stand wäre. Berücksichtigen könnte man das Thema auch bei der Namensfindung für die neue Schule, so Koch.

Renate Will (FDP) gab zu bedenken, dass bei der aktuellen Umweltprotestbewegung der Jugend namens „Fridays for Future“ überwiegend Gymnasiasten aktiv seien. Deswegen müsse man „gerade jetzt“ an Grund- und Mittelschulen tätig werden. Man müsse früher anfangen.

Lehrpläne „zu oberflächlich“

„Da wird schon viel gemacht“, wandte Axel Weingärtner ein, selbst Lehrer an Mittelschulen. Herbert Uhl (Freie Wähler) hakte nach. Er fragte, warum man für dieses Programm „extra Geld“ ausgeben sollte. „Das ist mir nicht ganz einleuchtend.“ Es gebe doch Lehrpläne. Da müsste das Thema enthalten sein und die Lehrpläne müssten doch laufend aktualisiert werden. Dem hielt Koch entgegen, das Thema müsse intensiver behandelt werden. In den Lehrplänen sei das zu „oberflächlich“.

Auch interessant: Datenschutz bremst Autoteiler

Weingärtner fragte bei den Antragstellern nach weiteren Details des Programms. „Wir wollen das ja gar nicht ablehnen. Aber mir sind das zu wenig Information.“

Die Eltern werden gleich mitgeschult

Josef Mittermeier (SPD) verwies darauf, dass man inzwischen von einer Klimakatastrophe spreche. Früher haben es geheißen, die Jugendlichen interessiere das nicht. „Inzwischen wurden wir eines Besseren belehrt. Die Politiker haben es nicht verstanden.“

Für die Antragsteller betonte Susanne Fauth: „Es geht ja nicht nur im die Schüler, sondern um die ganze Schulfamilie, die Lehrer, den Hausmeister.“ Und Bürgermeister Reitsberger ergänzte: „Die Kinder tragen ihr Wissen nach Hause. Da werden die Eltern auch gleich mitgeschult.“

Schließlich sprach sich der Gemeinderat einstimmig zu starten.

Lesen Sie auch: Online-Petition für ein Jugendzentrum