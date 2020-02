Jahrelang unbemerkt: „Zimmerbrand“ verrät den Waldmensch von Vaterstetten - muss er nun umziehen?

Bei Vaterstetten wohnt ein Waldmensch - völlig unbemerkt. Jetzt brannte eines seiner „Zimmer“: Feuerwehren mussten eingesetzt werden.

Im Wald an der Autobahn bei Vaterstetten hat sich ein Mann häuslich eingerichtet.

Der „Waldmensch“ hatte an alles gedacht. Es gab sogar Strom - und einen Christbaum.

Jetzt zerstörte ein Feuer die Behausung des ca. 70-Jährigen.

Vaterstetten - Es ist das etwas andere Leben: Im Schatten von München, der teuersten Metropole Deutschlands, hauste mitten im Wald zwischen der Raststätte Vaterstetten an der A99 und dem Ort Vaterstetten im oberbayerischen Landkreis Ebersberg offenbar seit Jahren ein Mensch im Wald.

Der „Waldmensch“ von Vaterstetten: Eigenes Reich geschaffen

Der ca. 70-Jährige hat sich abseits jeglicher Bebauung mit einem provisorischen Planen-Verhau - großenteils vermüllt - und einer hüttenartigen Konstruktion sein eigenes Reich geschaffen. Auch mehrere aufgehängte Vogelhäusl aus Pappkarton sowie ein kleiner Christbaum fehlen nicht.

Strom liefert ein vorsorglich etwas abseits unter einer Plane platziertes Aggregat.

DramatischeS Ereignis für Waldbewohner: Hütte vollständig niedergebrannt

Diese Idylle war am Freitag, 7. Februar, Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes. Aus unbekannter Ursache brach in der Behausung des Waldbewohners ein „Zimmerbrand“ aus, der eine ca. 15 qm große Hütte völlig zerstörte.

„Waldmensch“ von Polizei vernommen: Recht zu wohnen, wo er wolle

Es verbrannten darin auch zahlreiche angeblich selbst produzierte Bücher - der Eigenbrötler bezeichnete diese Idee als sein persönliches „Start up“. Er selbst blieb bei dem Feuer unverletzt. Bei der Vernehmung durch die Polizei bezeichnete er es als sein gutes Recht, zu „wohnen“, wo er wolle.

„Waldmensch schon lange bekannt: Erste Hütte vor 15 Jahren geräumt

Die Örtlichkeit wurde von der Polizei dokumentiert und die Gemeinde für weitere Schritte hinzugezogen. Laut Informationen von vor Ort hatte die Gemeinde Vaterstetten bereits vor rund 15 Jahren eine Behausung des Mannes wenige hundert Meter entfernt geräumt.

Im Einsatz, der etwa eineinhalb Stunden dauerte, waren die Feuerwehren Vaterstetten, Parsdorf und Grasbrunn.

