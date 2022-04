Zweimal erwischt: Angetrunkener Porschefahrer ohne Fahrerlaubnis auf Vaterstettens Straßen

Von: Michael Acker

Teilen

Ein Vaterstettener Porschefahrer ohne Fahrerlaubnis geriet in angetrunkenem Zustand gleich zweimal in eine Polizeikontrolle. © Uli Deck

So dreist muss man erst einmal sein: Ein Porschefahrer ist am gleichen Abend in Vaterstetten gleich zweimal erwischt worden. Er war angetrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Vaterstetten - Der Vaterstettener Porschefahrer geriet am Donnerstag, 31. März, gegen 19.45 in eine Verkehrskontrolle in der Waldstraße. Es stellte sich heraus, dass der 54-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. „Zudem war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar“, berichtet die Polizei Poing. Da der Mann Alkoholatemtest vor Ort verweigerte, wurde er zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Poing gebracht. Nach der Blutentnahme und den Formalitäten wurde der Porschefahrer entlassen.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Vaterstettener bereits gegen 18:30 Uhr, ebenfalls in Vaterstetten, von der Polizeiinspektion Haar kontrolliert worden war. Auch hier wurde Alkoholgeruch festgestellt, der laut Polizei durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde; jedoch im Rahmen des noch Zulässigen lag.

Den Porschefahrer erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. „Bezüglich der Alkoholdelikte muss erst noch das Ergebnis der Blutentnahme abgewartet werden.“, so die Polizei.

Auch hier hat ein Porschefahrer Ärger mit der Polizei.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.