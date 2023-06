Kinderbetreuung: Runder Tisch in Vaterstetten zur angespannten Lage

Auch nach der Diskussionsrunde im großen Kreis gab es am Montagabend noch viele Gespräche.

Eltern fordern Gesamtkonzept

Eigentlich hätte es ein „Runder Tisch“ zum Thema Kinderbetreuung in der Gemeinde Vaterstetten sein sollen. Den Tisch gab es im Lichthof des Rathauses nicht, aber rund 80 Teilnehmer in einer großen Runde – Vertreter der Eltern, der Träger der Einrichtungen, des Personals und der Gemeindeverwaltung. Dazu noch eine Reihe von Gemeinderäten.

Vaterstetten – Die Debatten waren teilweise kontrovers, aber im Gegensatz zur Demo vor dem Rathaus vor rund drei Wochen (wir berichteten) sehr sachlich. Als zentrale Punkte stellten sich die Forderung nach mehr Ausbildung („Fachschule“) und Information für das Berufsfeld heraus – quasi als Maßnahmen gegen den Personalmangel.

Bürgermeister: Die Situation ist absolut unbefriedigend.

Gleich am Anfang machte Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) klar: Die Situation sei „absolut unbefriedigend“. Wie es bei der Demo Ende Mai hieß, sei sie geprägt von Notbetreuung, reduzierten Öffnungszeiten und komplett geschlossenen Gruppen. Die Kinder seien verunsichert und die Eltern am Rande der Belastbarkeit.

Eltern präsentieren fünfseitiges Papier mit Vorschlägen

Für die Gruppe der Eltern stellte Michael Ott (Elternbeirat Wendelsteinschule) ein fünfseitiges Papier mit Vorschlägen vor. Zunächst ging es dabei um Sofortmaßnahmen. Man müsse bis Ende September Lösungen finden, so Ott. In Zusammenarbeit der Gemeinde und der Einrichtungen könne zusätzliches Personal als pädagogische Ergänzungskräfte gefunden werden, mit pädagogischen Hintergrund, beispielsweise auch Rentner. Geprüft werden soll zudem, ob die Gemeinde einen Personalpool an Springern für alle Einrichtungen bereitstellen könnte. Auch würden sich die Eltern wünschen, dass die Gemeinde eine zentrale Anlaufstelle für offene Stellen bildet. Und die Kommune könnte außerhalb der Gemeinde über verschiedene Kanäle um Personal werben. Angeregt wurde ein eigenes Infoportal der Kommune zu allen Themen rund um die Betreuung.

Springer und Rentner zur Unterstützung

Zur Verbesserung des Angebotes wurden Stichworte wie Großtagespflege und Tagesmütter genannt. Dieser Aspekt sei in der Gemeinde Vaterstetten „unterdurchschnittlich vertreten“. Hier könne die Gemeinde aktiv werden. Verfügbare Räumlichkeiten in den Einrichtungen sollten abgestimmt und effizienter genutzt werden – auch kurzfristig.

Anreize für Personal

Angesprochen wurden Anreize für das Personal von Parkscheinen für Autos, Tickets für den ÖPNV, kostenloser Zutritt zum Schwimmbad, Zusammenarbeit mit Sportvereinen oder Wohnraum.

Mittel und langfristig wünschen sich die Eltern ein Gesamtkonzept, das immer wieder angepasst wird, und nicht nur Aktivitäten zu einzelnen Punkten.

Strittige Zulagen

Kontrovers diskutierte die Runde, ob die Zahlung von Zulagen sinnvoll sei. Dazu gab es unterschiedliche Positionen: von „damit nehmen wir nur jemand anderem das Personal weg“ bis zu „wichtiger als das Geld ist ein gutes Team, um Personal zu halten“.

Verantwortung für die Kinder

Klar dagegen die Position der Trägerseite: „Es geht um die Kinder. Wir haben nicht nur einen Beaufsichtigungsauftrag, sondern einen Bildungsauftrag. Dafür brauchen wir Pädagogen. Deren Ausbildung ist nicht umsonst so lang.“ Und: „Wir Träger haben eine Verantwortung für die Kinder. Das macht man nicht so nebenbei.“ Für manche der Forderungen sei die Kommune nicht der richtige Adressat. Da müsse man sich an die Staatskanzlei wenden.

Bessere Kommunikation gefordert

Umgesetzt werden könnte jedoch die Forderung nach einer besseren Kommunikation der Einrichtungen untereinander und mit der Kommune. Klar auch das Plädoyer zu einer Vielfalt des Angebots. „Wir wollen keine Einheitsbetreuung“, hieß es.

Kritikpunkte waren der hohe Verwaltungsaufwand in den Einrichtungen und die hohen Hürden, Personal aus dem Ausland anzuwerben. Die unterschiedlichen Anregungen wurden gesammelt und an eine Pinnwand gehaftet. Die Teilnehmer konnten Punkte für ein Ranking vergeben. Die Ergebnisse sollen noch vor der Sommerpause im Gemeinderat besprochen werden, wie Bürgermeister Spitzauer ankündigte.

