Bombenfund in Vaterstetten - LKA soll Sprengkörper identifizieren

In Vaterstetten im Birkenweg ist möglicherweise ein gefährliches Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Ein Sprengkommando ist auf dem Weg.

<<< Aktualisieren >>>

Vaterstetten - In Vaterstetten ist am Dienstagnachmittag möglicherweise eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie Kreisbrandrat Andreas Heiß der Ebersberger Zeitung erklärte, wurde bei Grabungsarbeiten in der Vaterstetter Birkenstraße ein rund 70 Zentimeter großer zylindrischer Gegenstand gefunden.

Möglicher Bombenfund in Vaterstetten: Gelände geräumt, Sprengkommando angefordert

Das anliegende Gebäude wurde geräumt und Absperrmaßnahmen eingeleitet. Gegen 15.40 Uhr warteten die Einsatzkräfte vor Ort noch auf die Fachleute des Sprengkommandos. Experten des LKA seien unterdessen damit beschäftigt, anhand eines Fotos den Typ des Sprengkörpers zu bestimmen, hieß es.

Bagger schlug offenbar mit der Schaufel auf mutmaßliche Weltkriegs-Bombe

Augenzeugen berichteten darüber hinaus, ein Bagger habe bei den Bauarbeiten mit der Schaufel offensichtlich direkt auf die mutmaßliche Bombe geschlagen - daraufhin sei Rauch aufgestiegen. Spekuliert wird deshalb, ob es sich um eine Phosphorbombe handeln könnte. Eine Bestätigung von offizieller Seite gibt es hierfür jedoch derzeit nicht.

+ Ein Foto der Bombe, die in Vaterstetten gefunden wurde. © SRO EBERSBERG

Zuvor hatte schon das Polizeipräsidium Oberbayern der Ebersberger Zeitung erklärt, es bestehe der Verdacht, dass bei den Arbeiten auf der Baustelle im Birkenweg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht ist.

Die Polizei war zunächst vor allem damit beschäftigt, in dem Vaterstetter Neubaugebiet die Bauarbeiter auf den umliegenden Baustellen zu informieren und in Sicherheit zu bringen. Kurz nach 16 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, das Gebiet sei nun erfolgreich weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr übernahm unterdessen den vorbeugenden Brandschutz.

Bombenfund in Vatterstetten: Polizeieinsatz läuft Zur Fotostrecke

Lesen Sie dazu auch: Fliegerbombe bringt Bauern in Lebensgefahr

Außerdem: Grafinger: "Hier schlummern noch Bomben"

Video: So gefährlich ist das Geschäft mit den Fliegerbomben

Die Kampfmittelbeseitigung hat in der Bundesrepublik viel zu tun. Nach über sieben Jahrzehnten werden jährlich zahlreiche Fliegerbomben gefunden. Die Bombenentschärfer riskieren bei der Bergung oft ihr Leben.