Ein Park für die Bürger: Großer Andrang bei Infoveranstaltung

Von: Susanne Edelmann

Vaterstettens 2. Bürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD, rechts) stand den Bürgern vor Ort Rede und Antwort. Zuvor hatte sie das Vorhaben erläutert. © SE

Nach hitzigen Diskussionen: Reges Interesse bei Plänen der SPD Vaterstetten für den Bürgerpark.

Vaterstetten – Es soll ein Park für die Bürger werden, ein Treffpunkt mit Aufenthaltscharakter. In jüngster Zeit war der Bürgerpark Vaterstetten, der zwischen Friedhof und Verkehrsübungsplatz entstehen soll, jedoch eher Gegenstand hitziger Diskussionen und vieler Gerüchte. Deshalb lud der SPD-Ortsverein nun zu einem Infonachmittag direkt vor Ort.

Rund 40 Bürger nutzten die Gelegenheit, sich über das geplante Vorhaben zu informieren. Vaterstettens 2. Bürgermeisterin Maria Wirnitzer berichtete zunächst über Historie des Projekts: Demnach war die Idee schon 2005 entstanden, 2016 und schließlich 2019 wieder aufgegriffen worden. 2020 hatte sich die Gemeinde beim Bundesinnenministerium für ein Förderprogramm beworben und letztlich auch die Zusage bekommen. 254 000 Euro der geplanten Gesamtkosten von 318 000 Euro kommen also vom Bund, die restlichen 64 000 Euro muss die Gemeinde aus eigener Tasche zahlen.

Bäume und Bewegungsparcours mit Fitnessgeräten

So soll der Bürgerpark in Vaterstetten künftig aussehen: Plan des Gesamtprojekts. © SE

Die umstrittene Terrassierung des Geländes ist mittlerweile aus Kostengründen vom Tisch. Das bedeutet: Sonnwendfeuer, Strohballenpool und Hüttenbau können wie gewohnt stattfinden und Kinder haben weiterhin Platz, um Fußball zu spielen oder Drachen steigen zu lassen, denn in der Mitte des Parks bleibt eine große Grünfläche.

Um diese herum sollen klimaresistente Bäume gepflanzt werden, ergänzt mit niedrigeren Gewächsen, die Trockenheit und Hitze gut aushalten. Auch die derzeit brach liegende Blumenwiese an der Ecke Carl-Orff-/Richard-Wagner-Straße soll bei dieser Gelegenheit erneuert werden. Im Süden des Parks ist ein Bewegungsparcours mit Fitnessgeräten geplant, „ähnlich wie in Pöring“, so Wirnitzer.

Mülleimer Parkplätze und Hunde in der Diskussion

Diese Idee entstand im Corona-Lockdown, als Sport nur im Freien möglich war. Für die Auswahl der Geräte ist die Gemeinde in Kontakt mit dem TSV Vaterstetten, im Sinne der Inklusion sollen auch Geräte für mobilitätseingeschränkte Bürger berücksichtigt werden. Der Fußweg zwischen Richard-Wagner- und Johann-Sebastian-Bach-Straße bleibt erhalten und soll beleuchtet werden, „das war ein großer Wunsch der Anwohner“, so die Bürgermeisterin. Die Asphaltstraße weiter nördlich, wo derzeit das Corona-Testzentrum steht, wird verschmälert und auf der Ostseite des Parks soll ein Radweg entstehen, der im Norden an den bestehenden Radweg in Richtung Baldham-Dorf anschließt. Und auch ein naturnaher Spielplatz ist geplant.

Von den Bürgern kamen Fragen zu Mülleimern, Parkplätzen und pinkelnden Hunden, die den Bäumen schaden könnten. Ein Anwohner sorgte sich, dass eine Tischtennisplatte, die Wirnitzer sich gewünscht hatte, zu viel Lärm verursacht, doch die Platte wurde aus Kostengründen ohnehin gestrichen. Auch Wünsche wurden geäußert, etwa nach einem Kneippbecken und einem Trinkwasserbrunnen. Zwar geben die Finanzen deren Realisierung zunächst nicht her, sie könnten aber später noch nachgerüstet werden.

