Po-Grapscher-Prozess endet mit Freispruch

Von: Josef Ametsbichler

Das Amtsgericht Ebersberg verhandelte, ob ein Vaterstettener eine Frau sexuell belästigt habe (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Poss

Ein Au-pair-Mädchen wurde am Vaterstettener Bahnhof begrapscht. Doch auf der Anklagebank saß vermutlich der Falsche.

Vaterstetten – Ein mexikanisches Au-pair-Mädchen dürfte mit einem durchwachsenen Eindruck aus Vaterstetten zurück in seine Heimat gereist sein: Dass die junge Frau offenbar am dortigen S-Bahnhof von einem Wildfremden begrapscht wurde, beschäftigte nun das Ebersberger Amtsgericht. Das Problem: Weder das mutmaßliche Opfer noch ihre Freundin, ebenfalls Au-pair, waren für das Gericht zu einer Zeugenaussage zu erreichen.

Auf der Anklagebank fand sich ein 31-jähriger Vaterstettener wieder, der vehement bestritt, dass er der Frau an einem Junimorgen 2021 gegen 7 Uhr gefolgt sei, ihr zweimal unvermittelt an den Po gefasst und ihr anschließend die Zunge herausgestreckt habe. „Das war er nicht!“, betonte auch sein Anwalt, der Ebersberger Gerhard Erdmann, der angab, für die Familie des Mannes schon 15 Jahre lang tätig zu sein.

Au-pair erkannte Mann Monate später wieder

Zur Beweisführung legte er Bestätigungen eines Grafinger Unternehmens vor, wonach der Angeklagte und sein Bruder (34) am Tattag ab 9 Uhr Frühschicht und tags zuvor dort bis in die Nacht in der Spätschicht gearbeitet hatten. „In dem Fall übernachtet er immer bei mir in Kirchseeon, damit er nicht so früh aufstehen muss“, sagte der Bruder des Mannes aus. Dass sich sein Bruder an dem Tag in aller Früh vier S-Bahn-Stationen weiter herumgetrieben haben soll – für ihn undenkbar.

Eine denkbare Erklärung fand der Strafverteidiger in der Weise, wie sein Mandant überhaupt erst bei der Polizei gelandet war. Die Mexikanerin sei hinter seinem Rücken auf dem Gehsteig vorbeigelaufen, als er fünf Monate nach dem Tag des Übergriffs mit einem Freund beim Bäcker beim Kaffeetrinken gesessen sei – später am Bahnhof erkannte ihn besagte Freundin wieder und alarmierte die Polizei.

Verwechslung mit Spezl? Der ist nicht auffindbar

Der Verteidiger vermutete, es sei wohl in dieser Meldekette zu einer Verwechslung mit dem Spezl gekommen. Der habe zum Angeklagten im Café gesagt, er kenne das Mädchen. Es klang die Einschätzung durch, dass von den beiden der Falsche auf der Anklagebank sitze. Das Problem: Auch besagter Freund ist für das Gericht nicht auffindbar, ähnlich sehen sich die beiden auch noch. Zeugenaussagen über die Kleidung dagegen gingen auseinander.

Der Staatsanwältin hätte das Gesamtbild dennoch für eine Geldstrafe für den Mann auf der Anklagebank gereicht – ohne die Aussage einer der beiden Frauen. Richterin Vera Hörauf nicht. Sie folgte dem Plädoyer des Verteidigers und sprach den vorstrafenfreien 31-Jährigen frei. Die Staatsanwaltschaft kann dagegen Einspruch einlegen, dann würde das Verfahren in die nächste Runde gehen. Vielleicht dann mit der wichtigsten Zeugin: Im Oktober ist das mexikanische Au-pair-Mädchen zurück im Lande.

