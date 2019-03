Eisenbahnfreunde stellen Weichen für die Zukunft

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Eisenbahnfreunde Vaterstetten konnte der alte und neue 1. Vorsitzende den Mitgliedern erfreuliche Nachrichten überbringen. Es geht vorwärts.

Vaterstetten – Neben einer guten Kassenlage wuchs die Organisation auf über 70 Mitglieder, davon über 40 Jugendliche zwischen drei und 20 Jahren. Der Nachwuchs ist also gesichert.

Weit über 8000 Besucher

Neben den Bastelabenden, die jeden Donnerstag ab 17 Uhr im Baukeller im Versicherungsbüro in der Wendelsteinstraße 10 stattfinden, nahmen die Eisenbahnfreunde mit ihrer von den Jugendlichen gebauten N-Bahn Modulanlage an den Ausstellungen im MVG Museum, Fürstenfeldbrucker Modellbautagen, der Jubiläumsausstellung der Modellbahnfreunde Poing, dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde Anzing und dem Weihnachtsmarkt auf dem Reitsbergerhof teil. Hier konnten zusammen weit über 8000 Besucher die Fertigkeiten der Jugend im Modul-Bau die Anlage im Fahrbetrieb bewundern.

Vereinsausflug in den bayerischen Wald

Die Projekttage des Michael-Gymnasiums in München wurden von den Eisenbahnern ebenfalls unterstützt. Der Vereinsausflug führte die Eisenbahnfreunde zu den Feld- und Waldbahnfreunden nach Riedelhütte und den Modellbahnfreunden Grafenau in den Bayerischen Wald.

Teilnahme am Ferienprogramm

Auch am Ferienprogramm der Gemeinden Poing, Anzing und Vaterstetten beteiligten sich die Eisenbahnfreunde, und ermöglichten somit über 30 Jugendlichen erste Schritte im Modelleisenbahn- und Modellbau zu machen. Die Stammtische, die jeden 3. Montag im Monat in der Gaststätte Landlust stattfanden, waren gut besucht. Im Ausblick für das Jahr 2019, in dem die Eisenbahnfreunde wieder viel vorhaben, sticht besonders der Vereinsausflug nach Bochum mit dem Besuch des Dampflokbetriebswerkes in Bochum Dalhausen und als Höhepunkt der Besuch des Musicals Starlight Express (Anmeldung für Nichtmitglieder ab Mai möglich) hervor.

Ergebnis der Neuwahlen

Bei den Neuwahlen der Vorstandschaft wurden Sandra Liess (Kassiererin), Stephanie Schlegel (Revisorin) Matthias Reisinger (2. Vorstand) und Aldo Brießmann (Schriftführer) neu in die Vereinsführung gewählt. 1. Vorsitzender bleibt Ernst Stegmeier. ez

