„Mama, Mama, bitte hilf mir!“ - Frau (86): So legte mich ein Schockanruf herein

Gebetsmühlenartig warnen Polizei und Medien vor Schockanrufen, die in der Region grassieren. Trotzdem fallen immer wieder gerade Ältere darauf herein. Eine Betroffene erzählt, wie perfide der Psychoterror der Betrüger wirkt.

20.000 Euro hat Elisabeth Fünkel aus Vaterstetten an Schockanrufer übergeben. Nun fragt sie sich: Wie konnte mir das passieren? Rekonstruktion eines perfiden Psychoterrors.

Vaterstetten – Als Elisabeth Fünkel ans Telefon geht, prasseln sofort Rotz und Wasser aus dem Hörer auf sie ein. Ihre Tochter Elke ist in der Leitung, heult ihr völlig aufgelöst ins Ohr. Sie hat eine Frau totgefahren und muss ins Gefängnis. „Mama, Mama, hilf mir!“, schluchzt sie der 86-Jährigen entgegen. Elisabeth Fünkel (alle Namen geändert, Anm. d. Red.) trifft das ins Mark. Sie will nur noch eins: helfen.

Wenn die Vaterstettenerin die Geschichte heute erzählt, dann spricht sie immer noch für Momente darüber, als habe sie wirklich ihre eigene Tochter am Telefon gehabt. So echt klang die Stimme, die Verzweiflung. So unter die Haut ist ihr das Erlebte gegangen. Dabei hatte sie selbst schnell erkannt: Ich bin Betrügern aufgesessen.

Panische Seniorin erkennt den Betrug - ein paar Sekunden zu spät

Diese Erkenntnis traf die 86-Jährige hart, aber ein paar Sekunden zu spät. Gerade hatte sie einem Unbekannten, der sich ihr als Herr Kowalski vorgestellt hatte, eine Tasche in die Hand gegeben. Bargeld und Schmuck im Wert von rund 20 000 Euro, berichtet später die Polizei. Der Unbekannte verschwand mitsamt der Beute, als der Seniorin die Betrugsmasche Schockanruf zu dämmern begann. Mulmig war ihr vorher schon gewesen, als sie allein einem Fremden am Straßenrand gegenüber stand, der wusste, dass sie viel Geld bei sich hat. Für eine 86-Jährige eine einschüchternde Situation – was, wenn der Mann gewalttätig geworden wäre?

Schockanruf in Vaterstetten: Zweieinhalb Stunden psychischer Ausnahmezustand

Mehr beschäftigt die Betrogene aber eine andere Frage: Wie konnte mir das passieren? Ausgerechnet mir? Um das zu erklären, muss man verstehen, wie die Schockanrufer Elisabeth Fünkel rund zweieinhalb Stunden lang in den psychischen Ausnahmezustand versetzten. Sie so hemmungslos terrorisierten und verängstigten, dass sie in der Zeit zwischen dem ersten Anruf und der Geldübergabe keinen klaren Gedanken fassen konnte.

Das schockt auch Elke Pazner, ihre Tochter. „Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter auf so etwas hereinfällt“, sagt sie der Ebersberger Zeitung. Die Mutter lege normalerweise sofort der Hörer auf, wenn ihr etwas komisch vorkomme. Und: „Wir haben wenige Tage davor über genau diese Betrugsmasche gesprochen.“

Offensichtlich haben es die Täter geschafft, ihr Opfer am sensibelsten Punkt zu treffen: der Sorge um die Familie. Vor wenigen Monaten starb der Mann der 86-Jährigen. Sie sorgt sich um die Kinder, um die Enkel, dass jemandem etwas zustößt.

Falsche Tochter, falscher Polizist, falscher Staatsanwalt: Beim Opfer bricht Panik aus

Die heulende Tochter weicht am Telefon plötzlich einer Männerstimme, erzählt Elisabeth Fünkel weiter. Der Unbekannte stellt sich als Beamter der Polizei Poing vor. Die Tochter habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, man habe ihr eine Beruhigungsspritze geben müssen. Ihr Mann sei bei ihr.

Jetzt regiert bei der Mutter die Panik. Gleich wird die Staatsanwaltschaft bei ihr anrufen, die Telefonleitung muss freibleiben, hat ihr der vermeintliche Polizist vor dem Auflegen eingeschärft. Sie solle keine anderen Gespräche führen, schließlich gehe es um ihre Tochter. In einer Wohnung gar nicht weit entfernt sitzt die echte Tochter ahnungslos am Schreibtisch. Das Telefon, auf dem die Mama sonst öfter durchklingelt, bleibt stumm. Elisabeth Fünkel kommt gar nicht auf die Idee, die ihr so vertraute Festnetznummer zu wählen. Stattdessen klingelt wieder das Telefon. Der Staatsanwalt ist dran. „Was erlauben Sie sich?!“, herrscht der Betrüger die Seniorin an, als die ihn fragt, ob er wirklich von der Staatsanwaltschaft sei und alles seine Ordnung habe. Die 86-Jährige gibt klein bei – sie will der Tochter nicht noch mehr Ärger einbrocken, als sie eh schon hat.

Naive Opfer? - Tochter spricht von Psychoterror

Die echte Tochter ärgert sich heute über Kommentare, die sie über die vermeintliche Naivität ihrer Mutter zu hören bekommt. „Was die Betrüger da machen, das ist Psychoterror“, sagt Elke Pazner. Bei ihr überwiegen Sorge und Mitleid längst den Ärger über den finanziellen Verlust. „Ich hatte wirklich Angst, dass sie vor lauter Aufregung einen Herzinfarkt bekommt“, sagt sie über die Tage nach dem Schockanruf.

Bei Elisabeth Fünkel hat sich der Versorger zum Ablesen des Wasserzählers angekündigt – nach dem Erlebten eine psychische Belastungsprobe. Bargeld hat die 86-Jährige nun nur noch in ganz überschaubaren Summen daheim – und am Hörer meldet sie sich gar nicht mehr mit Namen. Die Chancen, dass die Polizei den eingespielten und ausgebufften Tätern auf die Schliche kommt, das wissen alle Beteiligten, sind gering – Geld und Schmuck sind wohl verloren. Etwas anderes aber bleibt der Seniorin. Sie sagt: „Ich zucke jedes mal zusammen, wenn das Telefon läutet.“ ez

Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Erding bittet bei verdächtigen Wahrnehmungen am Dienstag, 21. März, zwischen 14 und 17 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Baldham an der Bücherei um Zeugenhinweise unter Tel. (0 81 22) 968-0.