Unheimliche Einbruchsserie reißt nicht ab

Es reißt nicht ab: Schon wieder hat ein Einbrecher in Vaterstetten zugeschlagen. Wieder hatte er sich ein Einfamilienhaus ausgesucht.

Vaterstetten - Nach wie vor ist es der Polizei nicht gelungen, den oder die Täter, die für zahlreiche Hausaufbrüche in Vaterstetten verantwortlich sind, dingfest zu machen.

Jüngster Fall: In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in Vaterstetten in der Franz-Lehar-Straße Zugang in ein Einfamilienhaus. Hierzu hebelte er die Terrassentüre auf, anschließend durchsuchte er alle Wohnräume.

„Über den Beuteschaden ist bislang nichts bekannt, da die Eigentümerin zur Zeit nicht erreichbar ist“, informierte die Polizei am Sonntag. Den Einbruch stellte ein Nachbar fest, der das Haus in Abwesenheit der Bewohner betreut. Der Sachschaden beträgt etwa 200, Euro.

Bereits am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr drang ebenfalls ein Unbekannter über die Terrassentüre in ein Wohnhaus in der Max-Reger-Straße ein. Das Haus ist jedoch unbewohnt, so dass bislang kein Beuteschaden festgestellt werden konnte. Der Schaden an der Türe ist hier höher, er liegt laut Polizei bei etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Poing unter Tel. (0 81 21) 99 17-0. Vor kurzem wäre es fast zu einer Begegnung mit dem Täter gekommen.

In einem Fall öffneten die Einbrecher sogar einen schweren Tresor.

