1950er-Jahre: Privater Traktor bei der Post im Einsatz

So kamen früher die Weihnachtspäckchen

Von Robert Langer schließen

Anfang der 1950er Jahre. Pünktlich zu Weihnachten mussten die vielen privat verschickten Pakete in Vaterstetten zugestellt sein, auch bei Schnee und Eis und - weil es nicht anders möglich war - mit einem privaten Traktor.

Vaterstetten – Ehrensache bei der Post – mit großem Einsatz der Verantwortlichen vor Ort und mit vielen Ideen. Denn zu dieser Zeit, kurz nach dem Krieg, waren die Postler auf den Dörfern eigentlich nur mit Fahrrädern ausgerüstet, Diensttransporter kamen erst später. In Vaterstetten, damals noch ein kleiner Ort, setzten die Postler sogar einen privaten Traktor mit Anhänger ein, um die Geschenke termingerecht zu befördern und zu übergeben.

Private Fotos zur Heimatgeschichte

+ Zeitzeuge Oskar Betzl © privat

Dokumentiert ist das durch mehrere Fotos. Die hat Oskar Betzl (75), Bürger der heutigen Großgemeinde, interessiert an Heimat- und seiner eigenen Familiengeschichte. Auf dem Traktor der Traditionsmarke Fendt steht nämlich sein Vater Sebastian Betzl in Postuniform. Am Lenkrad Michael Plötz, ebenfalls Postbediensteter und Nebenerwerbslandwirt. Gefahren ist Plötz, weil es sein eigener Fendt war, samt dem Anhänger, auf dem die Pakete lagen. Schnee- und geländetauglich war das Gefährt mit einem erfahrenen Fahrer allemal. „Ob er dafür bezahlt wurde, weiß ich nicht“ sagt Oskar Betzl. „Damals gab es noch keine Paketdienste“, erzählt er. Die Menschen hätten sich nach dem Krieg auch nicht so einfach gegenseitig besuchen können, vor allem wenn Teile der Familie weiter entfernt voneinander wohnten. Also wurden privat Briefe, Karten und eben auch Pakete verschickt. Dafür, dass alles ankam, war allein die Deutsche Post verantwortlich. „Wie die Bediensteten vor Ort mit den Paketen zu Weihnachten zurecht kamen, war ihnen überlassen“, erzählt Oskar Betzl. Also habe Michael Plötz seinen Traktor mit Anhänger genommen und damit sei das Problem gelöst gewesen. „Ich weiß auch noch, wie sich mein Vater ein Pferd mit Wagen vom Reitsberger zur Paketzustellung auslieh“, erzählt Betzl. Also bei der Familie des späteren Bürgermeisters Georg Reitsberger. „Das habe ich selbst gesehen.“

Traktor und Pferdewagen

Sebastian Betzl war nach Erzählungen seines Sohnes 1946 aus der amerikanischen Gefangenschaft nach Hause gekommen. Aufgewachsen in Vaterstetten hatte Sebastian Betzl Müller gelernt, damals in der Landkreisgemeinde Bruck. In Alxing ging er auf die Sonntagsschule. Danach folgten die Wanderjahre, wie in der Handwerkszunft üblich. Er sei fast in ganz Deutschland unterwegs gewesen. „Das Wandern ist des Müller Lust“, singt Oskar Betzl beim Gespräch mit der EZ vor sich hin. So heißt es auch in einem Volkslied. In Erding, also nahe seiner Heimat, habe er dann seine spätere Ehefrau kennen gelernt und sei wieder in Vaterstetten sesshaft geworden.

Guter Leumund gefragt

Im Zweiten Weltkrieg war er zunächst als Soldat in Russland eingesetzt („Bis kurz vor Moskau“), später in Italien. Dort geriet er in Gefangenschaft, wurde über das Meer („acht Wochen auf einem Schiff“) in ein Lager nach Amerika am Eriesee gebracht, kehrte aber früh wieder zurück. Sebastian Betzl arbeitete anschließend kurz in verschiedenen Bereichen. Dann wurde er 1947 bei der Post angestellt, was wohl gar nicht so einfach war in Zeiten der Besatzung. „Gesucht wurden Männer mit gutem Leumund. Vaterstettener haben für ihn gebürgt“, erzählt Oskar Betzl. „Er war kein Nazi.“ Er sei sogar mit einer Gefängnisstrafe bedroht gewesen, weil er sich geweigert habe, in einer Munitionsfabrik zu arbeiten und lieber Müller sein wollte, so der Sohn.

+ Ein Wagen voller Pakete: Am Fendt vorne noch die alten Kennzeichen. EBE gab es erst später in den 1950ern. © privat

Improvisationstalent notwendig

Bei der Post war nach dem Krieg Improvisationstalent gefragt. Wie Oskar Betzl erzählt, habe sich sein Vater für das Dienstfahrrad selbst einen Anhänger für Pakete hergerichtet. Mit der großen Anzahl von Päckchen vor Weihnachten habe das aber nicht mehr gereicht, also die Lösung mit dem Traktor.

Weihnachten mit echten Kerzen

In der Adventszeit habe er von seinem Vater nicht viel gehabt, erzählt der Sohn im Rückblick. Es sei sehr beschäftigt gewesen, um die Post auszuliefern. „Wenn andere schon ein bisschen gefeiert haben, haben wir auf den Vater gewartet. Oft auch noch an Heiligabend. Er hat sich aber immer um die Familie gekümmert.“

Dann sei aber für alle dennoch richtig Weihnachten gewesen. Auch in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten habe es zu Hause einen Christbaum gegeben. „Eine Fichte eben, nicht eine Nordmanntanne. Geleuchtet hat es dennoch, mit bunten Kugeln und Lametta. Und mit echten Kerzen, nicht so wie heute alles elektrisch.“

Die Fotos sind im Familienbesitz. Duplikate liegen im Archiv der Gemeinde Vaterstetten.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.