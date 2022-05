Vaterstettenerin um Millionen geprellt: Mafia-Strukturen um falschen Polizisten

Dieser 36-jähriger Mann soll sich als Polizist ausgegeben und per Telefon eine Seniorin ausgenommen haben. © Sigi Jantz

Ein Ottobrunner (36) muss sich vor dem Münchner Landgericht verantworten. Ihm wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen: Mit anderen soll er eine 77-jährige Rentnerin aus Vaterstetten dazu gebracht haben, 2,1 Millionen Euro auf von der Bande kontrollierte Konten zu überweisen.

Vaterstetten - Die Aussage eines Cousins des Angeklagten, die am Montag, 16. Mai erfolgte, lässt auf mafiöse Strukturen schließen. Ob der 36-jährige Angeklagte daran beteiligt war, ist allerdings offen.

Im Oktober 2020 habe sie einen Anruf von einem angeblichen Polizisten bekommen, gab die Rentnerin beim Prozessauftakt an. Es seien Einbrecher rumänischer Herkunft festgenommen worden, habe der Anrufer behauptet. Bei den Festgenommenen sei ein Zettel mit ihren persönlichen Daten aufgefunden worden.

Rentner transferiert Millionen auf ein „sicheres Konto“

Anders als sonst bei den sogenannten Schockanrufen haben die Täter die Rentnerin aber offenbar nicht überrumpelt. Erst am nächsten Tag sei sie wieder angerufen worden, berichtete die 77-Jährige. Weil man ihr gesagt habe, sie solle ihr Geld auf ein „sicheres Konto“ transferieren, habe sie mehrere Überweisungen über insgesamt 2,1 Millionen Euro vorgenommen.

Laut Anklage waren es zehn Überweisungen innerhalb eines Monats auf ein Konto, das die ältere Frau auf Anweisung der wechselnden Anrufer eingerichtet und auf das die Bande Zugriff hatte. Das Geld ist anschließend wohl in Bitcoins umgewandelt worden. Nach einem Monat Pause kam es laut Anklage zu drei weiteren Überweisungen über fast 700 000 Euro, die allerdings rückgängig gemacht werden konnten.

Zeuge: „Wenn es es gemacht hätte, hätte ich das gemerkt“

Am Montag sagte ein Cousin des Angeklagten aus. „Wir sind zusammen aufgewachsen“, erinnerte er sich. Offenbar gab es bereits vor mehreren Jahren ähnliche Betrügereien. Damals sei er selbst, der Zeuge, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er habe fünf Monate in Untersuchungshaft gesessen und sich seitdem „um 180 Grad gedreht“, beteuerte der 32-Jährige. Dass sein Cousin an den Betrügereien beteiligt gewesen sein soll, konnte er sich nicht vorstellen. „Wenn er es gemacht hätte, hätte ich das gemerkt“, sagte der Zeuge und fügte hinzu: „Wenn er Geld in der Tasche hat, lädt er jeden ein“.

Auch der Angeklagte, dem vorgeworfen wird, einer der Anrufer gewesen zu sein und die Vaterstettenerin bei Überweisungen angeleitet zu haben, bestreitet seine Beteiligung. Drahtzieher der Betrügereien könnte ein Bruder des Zeugen sein. Dieser halte sich in der Türkei auf und sei „das schwarze Schaf in der Familie“, wurde der 32-Jährige deutlich. Selbst wenn er die Eltern in der Türkei besuche, meide er den Kontakt zu seinem Bruder. Das Urteil soll nächste Woche fallen.

