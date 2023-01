„Bin besorgt“: Bürgermeister fordert mehr Geld für Bau günstiger Wohnungen

Von: Robert Langer

Teilen

Auf dem bisher noch freien Gelände rechts neben dem Kreisel soll Wohnbebauung entstehen. Das Bild zeigt den Blick nach Süden. © Quelle : Händel Junghans Architekten GMBH

Das Wohnbau-Projekt Vaterstetten Nordwest mit rund 150 Einheiten liegt auf Eis: Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) stellt Forderungen an Minister Christian Bernreiter (CSU).

Vaterstetten – Mit der Forderung nach verbesserter Förderung für günstigen Wohnungsbau durch den Freistaat Bayern hat sich jetzt Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) an den Bayerischen Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) gewandt. Konkreter Anlass ist ein Projekt in der Großgemeinde mit rund 150 Wohnungen, das aktuell auf Eis liegt. Mit der Wohnungsbauoffensive Bayern wollte laut Spitzauer der Freistaat auf ein ausgewogenes und umfangreiches Maßnahmenprojekt für einkommensschwächere Menschen setzen. „Aus meiner Sicht wird dies angesichts der gegebenen Umstände scheitern“, so der Bürgermeister.

Projekt läuft schon länger

Überall fehlen günstige Wohnungen. Ein schon länger laufendes Projekt in Vaterstetten in der Hand der Kommune, Kostenpunkt über 50 Millionen Euro, das durch staatliche Zuschüsse mitfinanziert werden soll, stockt derzeit. Als Gründe listet der Bürgermeister verschiedene „Kostentreiber“ auf: Anforderungen der Förderstelle an die vollständige Barrierefreiheit sowie an die Gestaltung der Wohnungen, erhöhte Schallschutzforderungen an die Gebäude angesichts eines in der Nähe liegenden gemeindlichen Betriebes sowie bauliche Vorgaben zum Brandschutz und energetische Anforderungen zum Beispiel zur Wärmedämmung.

Hintergründe der Planung

Hintergrund: Ursprünglich war auf dem Gelände in Vaterstetten Nordwest auf einer Fläche von etwa 7300 Quadratmetern ein kleineres Gewerbegebiet geplant. Der damalige Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) favorisierte jedoch Wohnbebauung. Es wurde umgeplant. Alternative für das Gewerbe ist jetzt ein Gelände am Umspannwerk.

Wettbewerb und neuer Planer

Ein Planungswettbewerb für Vaterstetten Nordwest II wurde sowohl von der Regierung von Oberbayern als auch von der Bayerischen Architektenkammer empfohlen. Das Verfahren dauerte ein halbes Jahr. Am Entwurf des Preisträgers gab es jedoch aus unterschiedlichen Gründen Zweifel von der Kommune. Die Gemeinde stieg in ein neues Verfahren ein. Heißt: Der Planer wurde gewechselt.

Schwierige Rahmenbedingungen

Bedauerlicherweise seien die Rahmenbedingungen wie Förderbestimmungen oder Vergabevorschriften seit geraumer Zeit äußerst ungünstig, so Spitzauer in dem Brief an den Minister. „Ich bin besorgt, dass der kommunale Wohnungsbau im Ballungsraum wie ländlichen Gebieten zum Erliegen kommen wird.“ Insbesondere trage auch die angespannte Haushaltslage in den Kommunen angesichts weiterhin zu erwartender Gewerbesteuerausfälle nicht in einer positiven Grundstimmung in den Gemeinderatsgremien bei.

Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). © Foto: kn

Bürgermeister fordert: Fördertopf aufstocken

Spitzauer spricht in dem Brief von gestiegenen Baukosten und Finanzierungszinsen. Die notwendige zeitnahe Anpassung der staatlichen Förderprogramme sei bisher nicht erfolgt. Die Konditionen des Ministeriums müssten verbessert und der Fördertopf aufgestockt werden. Ex-Bürgermeister Reitsberger kritisiert, man hätte das Projekt schneller umsetzen müssen. Spitzauer hält dem entgegen, dann wäre man wohl genau in die Kostensteigerung wie beim aktuellen Umbau des alten Rathauses als Wohngebäude in Parsdorf geraten. Sowohl Spitzauer als auch sein Vorgänger sind sich aber einig: Kostengünstige Wohnungen sind in der Kommune dringend notwendig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.