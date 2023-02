Vaterstetten: Floriansjünger immer stärker gefordert

Von: Robert Langer

Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Vaterstetten im Rahmen der Jahreshauptversammlung. © feuerwehr Vaterstetten

Die Feuerwehr Vaterstetten, die größte FFW in der Großgemeinde, zieht Bilanz für das Jahr 2022. Die Einsätze stiegen um 15 Prozent. Die Statistik verzeichnet allein 79 Brände. Positiv: Die Jugendarbeit läuft gut und das Vereinsleben nimmt nach Corona wieder Fahrt auf.

Vaterstetten – „Ein anspruchsvolles Jahr liegt hinter den Vaterstettener Floriansjüngern – und doch auch eines, das nach den Entbehrungen der Pandemie hoffnungsfroh stimmt.“ So fasste Kommandant Julian Kuhn bei der Jahreshauptversammlung das Jahr 2022 zusammen. Die Zahlen: 239 Einsätzen und fast 7200 ehrenamtlich geleisteten Stunden. Alleine zu 79 Bränden mussten die Ehrenamtlichen aus Vaterstetten, die größte Feuerwehr in der Großgemeinde, im vergangenen Jahr ausrücken. Das zeigt die vorgelegte Statistik. Die weiteren 160 Einsätze verteilten sich unter anderem auf 30 Wohnungsöffnungen bei akuter Gefahr, 24 Verkehrsunfälle und ebenso vielen medizinischen Hilfeleistungen. Insgesamt nahm die Zahl der Einsätze damit laut Kuhn um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Die Wehr hat der derzeit 76 aktive Mitglieder und musste während Corona einen leichten Rückgang verkraften. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt derzeit 175.,

Besonders im Gedächtnis blieb Kuhn dabei der Doppelbrand am Nachmittag des 20. März 2022, als die Feuerwehr Vaterstetten und weitere Wehren nahezu parallel zum Brand eines glücklicherweise leer stehenden Wohnhauses und zu einem Zimmerbrand in Baldham gerufen wurden.

Ebenso verwies Kuhn in seinem Rückblick auf den Tiefgaragenbrand am Baldhamer Marktplatz im Dezember vergangenen Jahres, bei dem Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr keine Personen zu Schaden kamen.

Vereinsleben: Maibaum wird aufgestellt

Der 2022 neugewählte Vereinsvorstand Josef Schmied zeigte sich hoffnungsvoll, dass nach der überstandenen Pandemie neben dem technischen Feuerwehrdienst nun auch wieder verstärkt Vereinstätigkeiten möglich sind. Als erste große Aufgabe 2023 steht das Aufstellen des nunmehr elften Vaterstettener Maibaums an, der ab dem 1. April am Reitsbergerhof bewacht und „für seinen großen Auftritt“ am 1. Mai hergerichtet wird. Und auch das über die Gemeindegrenzen hinaus beliebte Sonnwendfeuer wird am 23. Juni an seinem angestammten Platz, dem neuen Bürgerpark, stattfinden.

Positive Bilanz des Jugendwarts

Ebenfalls ein positives Fazit zog in der Versammlung Jugendwart Michael Fietz. Er freute sich über den nun nach Corona wieder möglichen Präsenzunterricht mit der Jugendgruppe. Diese ist mit aktuell 20 Mitgliedern so groß wie schon seit Jahren nicht mehr. Mit dem Kreisjugendfeuerwehrtag, der nach zweijähriger Pause wieder stattfinden konnte, und insgesamt 35 Übungen blicken auch die Nachwuchskräfte auf ein spannendes Jahr zurück.

Bürgermeister Leonhard Spitzauer würdigte in der Versammlung das Engagement der Ehrenamtlichen für die Sicherheit der Gemeinde.

Ehrungen und Beförderungen

Ehrungen gab es im Rahmen der Versammlung für sieben Mitgliedern für zehn, 20 und 30 Jahre aktivem Dienst. Beförderungen standen für 15 Florinansjünger an. Erstmals dabei auch sieben Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die den neu geschaffenen Rang der Feuerwehranwärter erhielten. Sie werden mit Vollendung des 18. Lebensjahres die Feuerwehr Vaterstetten demnächst auch im aktiven Einsatzdienst unterstützen können, freuen sich die Verantwortlichen.

