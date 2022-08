Vaterstetten ruft Wirtschaftsbeirat ins Leben

Unternehmen mehr gehör verleihen

Mit dieser weiteren Anlaufstelle will die Großgemeinde das heimische Gewerbe „sichtbarer“ machen.

Vaterstetten – Die Großgemeinde Vaterstetten im westlichen Landkreis hat mit Georg Kast einen kommunalen Wirtschaftsförderer im Rathaus, mit CSU-Fraktionschef Michael Niebler einen Wirtschaftsreferenten im Gemeinderat und dazu einen Gewerbeverband. Jetzt ist obendrauf noch ein Wirtschaftsbeirat gegründet worden. Künftig sollen so Ideen, Wünsche und Probleme des Gewerbes besser Gehör finden, heißt es aus dem Rathaus vollmundig.

Von einem „deutlichen Nachholbedarf“ spricht Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). „Wir müssen unseren Gewerbetreibenden, die letztlich möglich machen, dass wir Vaterstetten nicht nur verwalten, sondern gestalten, noch mehr und besser zuhören.“

Laut dem gemeindlichen Wirtschaftsförderer Georg Kast mangelt es den Unternehmen an Nachwuchs

+ Kommunaler Wirtschaftsförderer Georg Kast hofft, dass durch den Beirat „eine wichtige Lücke geschlossen werden kann“. © Juergen-Rossmann

Niebler stellt fest: „Viele Bürger, aber auch einzelne Unternehmen vor Ort wissen teilweise gar nicht, was alles in unserer Gemeinde erwirtschaftet wird – egal, ob produzierte Güter oder angebotene Dienstleistungen. Hier wollen wir ansetzen und die Informationspolitik deutlich verbessern.“ Klares Ziel sei es, dass die beachtliche Wertschöpfung, die vor Ort stattfinde, stärker in der Gemeinde bleibe.

Der gemeindliche Wirtschaftsförderer Georg Kast ist überzeugt, dass mit dem Wirtschaftsbeirat „eine wichtige Lücke geschlossen werden kann“. „Unseren Unternehmen mangelt es an Nachwuchs. Es gibt viele attraktive Ausbildungsplätze und Praktikumsstellen, doch kaum einer kennt das Angebot. Hier werden wir als erstes mit den Schulen und über Mentoringprojekte gemeinsam Lösungen finden. Das ist eine Win-Win-Situation für alle.“ Kast soll aus den Ergebnissen der Gespräche federführend konkrete Maßnahmen konsolidieren.

Michael Niebler soll Leitung des Wirtschaftsbeirats übernehmen

+ Wirtschaftsreferent Michael Niebler: Informationspolitik soll verbessert werden. © Jantz

Grundsätzlich soll Wertschöpfung stärker in der Gemeinde bleiben „Wir kaufen vor Ort“, so das übergeordnete Credo des Wirtschaftsbeirats. Dessen Leitung soll Niebler übernehmen und als Ansprechpartner für das ortsansässige Gewerbe fungiert. Mit dabei im Gremium sollen „ausgewählten ortsansässigen Unternehmen“ sein, zudem Bürgermeister Spitzauer, Wirtschaftsförderer Kast, Kämmerer Markus Porombka und Axel Weingärtner (Grüne) als Finanzreferent des Gemeinderats.

Zu ständigen Mitgliedern zählen mit Peter Kraus, Sonja Ziegl-trum-Teubner und Rita Vollmayer Sprecher des Gewerbeverbands, der IHK München und Oberbayern sowie der Handwerkskammer. Hinzu kommen Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen.

