Gift-Alarm in Wohnheim: ABC-Zug der Feuerwehr eilt nach Vaterstetten

Von: Josef Ametsbichler

Zahlreiche Rettungskräfte waren aufgrund der unklaren Bedrohungslage zu der sozialpsychiatrischen Einrichtung ausgerückt. © Feuerwehr Vaterstetten

Weil mehrere Menschen über Vergiftungserscheinungen klagten, ist es am Montagabend in Vaterstetten zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen.

Vaterstetten - Wegen der Alarmierung „ABC-Gefahrstoff“ rückten am späten Montagnachmittag zahlreiche Feuerwehren in den Kotterweg in Vaterstetten aus. Mit dabei: die Spezialisten des ABC-Zugs München Land.

Rund 60 Bewohner und Mitarbeiter einer örtlichen sozialpsychiatrischen Einrichtung mussten laut Polizei das Gebäude verlassen. Mehrere von ihnen hatten gegen 18.25 Uhr über eine Reizung der Atemwege und gasähnlichen Geruch geklagt. Die Rettungskräfte durchkämmten die evakuierte Einrichtung nach möglichen Giftsubstanzen.

Gift-Alarm in Vaterstetten: Drei Menschen verletzt

Glücklicherweise habe der Rettungsdienst nur drei Leichtverletzte versorgen müssen, die schließlich ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Dennoch handelte es sich um einen Großeinsatz mit rund 80 Einsatzkräften der Feuerwehr sowie 40 vom Rettungsdienst, zählt die Polizei Poing in ihrem Nachbericht auf. Der Bereich um den Kotterweg musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Pfefferspray versprüht: Tatverdächtiger steht fest

Bei der Ursachenforschung sei man ebenfalls fündig geworden: Nachdem der Wohnbereich ausreichend gelüftet wurde, konnten an einigen Türen Farbanhaftungen festgestellt werden. Die Befragung durch die Polizei ergab laut Mitteilung der Beamten, dass ein 29-jähriger Bewohner mit einem Tierabwehrspray gegen mehrere Türen in der Einrichtung gesprüht hatte. Die Konzentration des Pfeffersprays habe schließlich zu dem gasähnlichen Geruch und den Atemwegsreizungen geführt.

Der Grund für die Benutzung des Sprays konnte demnach am Abend nicht mehr abschließend geklärt werden. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Nach der Reinigung der Türen konnte die Feuerwehr „grünes Licht“ geben, so dass die Bewohner wieder in ihre Zimmer zurückkehren konnten.

Im Einsatz waren laut Feuerwehr Vaterstetten neben den eigenen Einsatzkräften und dem ABC-Zug die Feuerwehren aus Haar und Parsdorf-Hergolding, die Kreisbrandinspektion, Rettungsdienst und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber, der am Ende nicht benötigt wurde.

