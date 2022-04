Graffiti-Kunst gegen Schmierereien

Von: Robert Langer

Verbundene im Geiste: Die beiden Graffiti-Künster onepointfive (links) und bionik591. © Gemeinde Vaterstetten

Mit Graffiti-Kunst will die Gemeinde Vaterstetten gegen Schmierereien vorgehen. Zwei Künstler helfen ihr dabei.

Vaterstetten – Ein Ehrenkodex unter Sprayern untersagt das Beschmieren anderer Kunstwerke. Deshalb haben Jonathan (25), besser bekannt als „bionik591“, und Noah (24) alias „onepointfive“, auch keine Angst, dass ihre Schöpfungen zerstört werden könnten. Die beiden Künstler haben zwei Parkbänke im Vaterstettener Sportzentrum, die von Unbekannten mit hässlichen Schmierereien verunstaltet worden waren, mit Graffitis neu gestaltet. Das Sprayen der Bänke war übrigens eine ganz legale Aktion, im Auftrag der Gemeinde.

Jonathan und Noah leben in der Gemeinde Vaterstetten. Seit Jahren widmen sie sich in ihrer Freizeit der Graffiti-Kunst, die nach ihrer Auffassung gleichwertig mit anderen Ausdrucksformen ist.

Ein Ausrufezeichen für junge Künstler

Vaterstetten verzeichnet im Gemeindegebiet weit über 100 Parkbänke. Viele davon sind laut Rathaus von ansässigen Bürgern, Unternehmen oder Initiativen gespendet. Umso ärgerlicher, wenn sie von Unbekannten hässlich beschmiert werden. Genau so geschehen im Sportpark zwischen Mittelschule und Skaterpark. Und das bei zwei der eigens von der Gemeinde Vaterstetten entworfenen und patentierten Bänke, die dort erst seit einigen Wochen standen.

Die Nähe zu den Sportanlagen und dem Skaterpark brachte Gerd Jansen, Leiter des gemeindlichen Baubetriebshofs, auf die Idee. Über die Jugendpflegerinnen der Gemeinde nahm er mit bionik591 und onepointfive Kontakt auf. Die beiden sind immer auf der Suche nach spannenden Aufträgen. Mit Begeisterung gestalteten sie die Bänke im Sportpark neu und setzen ein Ausrufezeichen – für Graffiti und für junge ansässige Künstler.

Bionik591 ist gebürtiger Vaterstettener und hat schon als Kind gerne gemalt und gezeichnet. Mit Graffiti hat er vor gut zehn Jahren begonnen. „Bis vor Kurzem gab es in Neukeferloh eine Wand, an der Jugendliche sich im Graffiti ausprobieren durften. Dort war ich oft mit anderen begeisterten Graffiti-Sprayern“, erzählt er. Gemäß dem Motto „Each one teach one“ traf man sich dort, um sich gegenseitig etwas beizubringen und sich auszuprobieren. Ein neuer Ort im Vaterstettener Gemeindegebiet wird gerade gesucht. Unter dem Namen bionik591 ist Jonathan unter seinesgleichen bekannt und zeigt seine Werke neuerdings auch auf Instagram.

Onepointfive bringt in seiner Kunst gerne seine Naturverbundenheit zum Ausdruck. Der Baldhamer ging schon mit vier zu den Pfadfindern, mit denen er bis heute eng verbunden ist. Themen wie Umweltschutz und das Zusammenleben und -wirken in der Natur beschäftigen ihn.

Kontaktaufnahme gerne über Instagram

Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit der Kunst in ihren verschiedensten Ausprägungen, die ihn seit der 4. Klasse fasziniert. Graffiti ist für ihn nur eine Art der Ausdrucksform von vielen, aber eine, die ihn in den vergangenen Jahren stark geprägt hat. Zum Graffiti kam er durch bionik591, den er auch als größte Inspiration in dieser Kunstform benennt. Auch er hat einen eigenen Instagram Account, über den er gerne kontaktiert werden darf: onepointfive.art.

Über die Gestaltung der zwei Bänke im Vaterstettener Sportpark haben sich die beiden Künstler vorab Gedanken gemacht. Technik und Fortschritt auf der einen sowie Natur auf der anderen Seite sollten die Themen sein. Die Nähe zum Pfadfinderheim und der Mittelschule kommen da nicht von ungefähr.

