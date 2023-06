Vaterstetten: Große Umfahrung ist wohl vom Tisch

Von: Robert Langer

Entlastung für den vom Verkehr stark belasteten Ort Weißenfeld könnte eine alternative Trasse, Variante 5, bringen. Die Variante 2 wurde von den Kreisräten einstimmig abgelehnt. Grafik: Autobahn GMBH, Niederlassung Südbayern © Grafik: Autobahn GMBH, Niederlassung Südbayern

„Wir werden nicht zwei Straßen bauen.“ Das sagt Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) im Kreis-Umweltausschuss. Hintergrund ist die aktuelle Planung zum Ausbau der A 99.

Ebersberg/Vaterstetten – Von verschiedenen Seiten kommen positive Reaktionen, dass die große Umfahrungsplanung von Weißenfeld und Parsdorf in der Gemeinde Vaterstetten, genannt Magenta, wohl vom Tisch ist, auch wenn ein endgültiger Beschluss noch fehlt. „Es gibt Zeichen, dass es so nicht kommen wird“, sagt Landrat Robert Niedergesäß (CSU), früher Bürgermeister in Vaterstetten. Als Alternative wird nun eine Variante südlich von Weißenfeld geprüft, die den Ort entlasten soll. Das ist eine Rückkehr zu schon sehr alten Plänen. Eine Umfahrung von Weißenfeld wurde nämlich schon vor rund 30 Jahren beschlossen.

Ausbau der A 94

Hintergrund der aktuellen Debatte ist der Ausbau der Autobahn A 99 auf acht Streifen von Kirchheim bis Haar inklusive deutlicher Veränderungen am Ostkreuz. Die Trasse sei derzeit nicht mehr leistungsfähig, so Frauke Mazur (Autobahn GmbH, Niederlassung Südbayern) in der Sitzung.

Es gibt mehrere Vorschläge für Trassenführungen

Bisher ging man davon aus, dass für die Zeit der Bauarbeiten die Straße von Weißenfeld nach Feldkirchen möglicherweise provisorisch verlegt werden müsse, vielleicht für fünf Jahre. „Wir können weder die Autobahn sperren noch die Kreisstraße“, betont Mazur. Die Straße, die im Landkreis München M 18 heißt und in Ebersberg EBE 4, sei zwar mit Blick auf das Gesamtprojekt ein „Nebenschauplatz“, den man aber „so gut wie möglich behandle“, so Mazur. Es gibt mehrere Vorschläge für Trassenführungen.

Der Umweltausschuss lehnt jetzt die Variante 2, eine kürzere Verbindung näher am Ostkreuz, auch wegen der Nachteile für Weißenfeld und für die Landwirtschaft ab. Dadurch würden Grundstücke durchschnitten.

Entlastung für Autobahn-Anschlussstellen Parsdorf und Haar

„Wir sollten uns schnell von der alten Variante verabschieden“, meint Kreisrat Alexander Müller (FDP). Die neue Variante mit Verbindung zur Autobahnanschlussstelle Feldkirchen-Ost biete zudem eine Entlastung für die Anschlussstellen Parsdorf und Haar. „Wir freuen uns, dass die große Umfahrung die Chance hat, nicht verwirklicht zu werden“, sagt Thomas von Sarnowski (Grüne). Er ist aber allgemein wegen der Verkehrsbelastung skeptisch.

Bianka Poschenrieder (SPD) betont, sie begrüße ausdrücklich, dass die bisherige Magenta-Planung nicht fortgeführt werde, es aber eine Entlastung für Weißenfeld geben könnte. Die Bewohner dort hätten in der Vergangenheit „furchtbar gelitten“.

Synergieeffekte werden erwartet

Mazur weist darauf hin, man sei derzeit in einer Variantenuntersuchung. „Es wird alles intensiv geprüft. Wir werden uns den Verkehr anschauen müssen.“ Vielleicht könne es auch Synergieeffekte geben, Stichwort Autobahnparallele, heißt es in der Sitzung.

Zuständig für die Planung der großen Variante ist die Gemeinde Vaterstetten, auch wenn es sich eigentlich um eine Kreisstraße handelt. Die Kosten für diese Variante waren zuletzt mit 47 Millionen Euro angegeben worden. „Wir tun uns hart mit den Baukosten“, so Leonhard Spitzauer, Bürgermeister von Vaterstetten. „Wir sind noch im Verfahren.“ Deshalb könne man die Planung für die große Variante jetzt nicht einstellen. „Aber in der Sache sind wir einer Meinung.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.