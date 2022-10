Gleichauf mit der Mittelschule: Gymnasiasten sammeln 30 000 Euro für Alem Katema

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Stolz auf ihre Leistung: Die Läufer des Humboldt-Gymnasiums bei der symbolischen Scheckübergabe. © Susanne Edelmann

Die Schüler des Humboldt-Gymnasium Vaterstetten konnten nach zweijähriger Coronapause endlich wieder beim Sponsorenlauf durchstarten.

Vaterstetten – Nach zwei Jahren Coronapause konnte das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten (HGV) heuer kurz vor den Sommerferien endlich wieder seinen großen Sponsorenlauf zugunsten des Vereins „Partnerschaft mit Alem Katema“ abhalten. Kurz zuvor hatte schon die benachbarte Karlheinz-Böhm-Schule einen Sponsorenlauf veranstaltet und dabei 30 000 Euro an Spenden für Vaterstettens äthiopische Partnergemeinde gesammelt.

„Die Benchmark liegt hoch“, meinte Anton Stephan, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, deshalb augenzwinkernd zu Rüdiger Modell, Schulleiter des HGV. Der aber wollte sich auf keinen Konkurrenzkampf zwischen den Schulen einlassen.

Gleicher Wert wie Grund- und Mittelschule

Da traf es sich gut, dass das Gymnasium letztlich genau den gleichen Spendenbetrag erlaufen konnte wie zuvor die Grund- und Mittelschule. Der Spendenscheck über 30 000 Euro wurde nun symbolisch an Vertreter des Partnerschaftsvereins überreicht. „Wir sind so glücklich, dass wir immer wieder von der Schule bedacht werden“, betonte Stephan. Modell bedankte sich bei Lehrerin Stefanie Wiedenmann, die den Sponsorenlauf organisiert hat, und beim P-Seminar Äthiopien, das Werbung in den Klassen gemacht und über die äthiopische Partnergemeinde informiert hatte.

Als Dankeschön für die Schule hatten die Vereinsmitglieder ein großes Bild mitgebracht. Es zeigt die „Humboldt Library“, die Bibliothek in Alem Katema, mit Dorfbewohnern und der Ammerthaler Blasmusik. Die Bibliothek feiert im kommenden Jahr ihr zehnjähriges Bestehen, außerdem soll 2023 der Baubeginn für den dritten Kindergarten in Alem Katema erfolgen, für den der Verein heuer schon das ganze Jahr über unermüdlich Spenden sammelt. Da hörten die Vereinsmitglieder es gern, dass Wiedenmann versprach: „Wir laufen weiter!“