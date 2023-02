Zehn Jahre auf Wanderschaft: Paar aus Vaterstetten geht etappenweise nach Kirgisien

Von: Robert Langer

Begegnungen: Auf der Wanderung durch Georgien zwischen der Hafenstadt Batumi und dem Dorf Zvare. Unterwegs trafen (v.l.) Jochen und Gulaim Ebenhoch eine nette Familie, die sie zum Kaffeetrinken einlud. © privat

Schon 6500 Kilometer sind geschafft. Nun durchkreuzen die politische Situation und Corona die Pläne des Vaterstettener Paares. Doch sie haben einen Plan B.

Vaterstetten – Die Wanderung über 10 000 Kilometer in Etappen von Vaterstetten nach Kirgisen, ein Projekt auf viele Jahre angelegt, stockt derzeit an der Grenze von Aserbaidschan zum Iran. Das liegt zum einen an der unruhigen Lage im alten Persien, zum anderen auch an Corona. Aber Gulaim (52) und Jochen Ebenhoch (56) aus Vaterstetten wollen nicht aufgeben. Schließlich sind schon 6500 Kilometer der langen Reise geschafft. Sie haben einen Plan B.

Gestartet hatten die Vaterstettener ihr Projekt vor über einem Jahrzehnt. Zwei Ziele standen im Mittelpunkt: Verbindung der Kulturen und Hilfe für Kinder. Begonnen hat alles mit einer Reise von Jochen Ebenhoch nach Kirgisien. Im zentralasiatischen Land mit der Grenze zu China im Osten lernte er Gulaim kennen. Die beiden heirateten und leben seither in mehreren Kulturen. Die Strecke der Wanderroute folgt nicht der kürzesten Verbindung, führt aber durch die interessantesten Gegenden und durch insgesamt fünfzehn Länder. Zunächst ging es über die Alpen nach Norditalien und quer durch Korsika und Sardinien weiter nach Sizilien. Im März 2012 stellten sie ihr Projekt in Kirchseeon vor.

Ebenhoch: Aserbaidschan war eine Herausforderung

Inzwischen ging die Tour weiter, mit vielen Erlebnissen. „In Aserbaidschan war es immer eine Herausforderung, sich einen Weg durch die größeren Wasserkanäle zu erarbeiten, zumal kaum Brücken existieren“, erzählt Jochen Ebenhoch. Wohl aber lebten dort viele Wasserbüffel. Die Tiere beobachteten die Wanderer immer neugierig. „Manchmal mussten wir auch einige Kilometer zurück, wenn wir aus dem Kanal-Labyrinth nicht mehr herausgefunden haben.“ Abends, kurz vor Sonnenuntergang, heulten die Goldschakale, „was einem schon durch Mark und Bein geht“. Ernsthaft gefährlich waren sie nicht. Bei größeren Tieren könnte das anders sein. Bärenspuren haben die Ebenhochs in Georgien häufig gefunden, „wenn wir auch die Besitzer dieser Spuren nicht persönlich getroffen haben“. Nach so einer Entdeckung haben Gulaim und Jochen Ebenhoch ab und zu einmal ein Liedchen zusammen gesungen, um die Bären vorzuwarnen, dass menschliche Wanderer kommen.

„Die Menschen im Kaukasus sind sehr gastfreundlich und offen. Wir hatten nie Probleme, eine Unterkunft auch in den kleinsten Dörfern zu finden“, berichtet Jochen Ebenhoch. In Aserbaidschan hätte auch immer der Dorfvorsteher oder der Imam das Paar zu sich nach Hause genommen, wenn es keine Alternative gab. „Das ist hier so Brauch in der muslimischen Welt.“

Gewandert wurde vor allem in den Ferien

Gewandert wurde vor allem in den Ferien. Denn die Ebenhochs mussten zunächst natürlich Rücksicht auf ihre Kinder nehmen. Heute ist die Tochter 26 alt, der Sohn 14 Jahre. Die Kinder waren zu Beginn auf einigen Teilstücken dabei, seien aber nicht alle Tage mitgewandert. „Bei den ersten Etappen war unser Sohn noch in der Kraxe bei Papa“, erinnert sich Ebenhoch. Danach sei er schon mal zwei bis drei Kilometer gewandert. „Inzwischen ist er 14 Jahre alt und hat gerade ganz andere Dinge im Kopf.“

Derzeit ist im Projekt sowieso Pause, zumindest was die Wanderetappen angeht. Eingeschränkte Reisemöglichkeiten wegen Corona und unsichere Routen aufgrund von schwierigen Situationen in den jeweiligen Ländern. Weiter läuft der zweite Teil des Vorhabens. Im Januar 2012 wurde nämlich ein Förderverein gegründet, um Kindern in Kirgisien zu helfen. „Mit Spendengeld aus verschiedenen Ländern, meist aus Deutschland und der Schweiz, unterstützen wir derzeit zwei Projekte in Kirgistan“, erzählt Ebenhoch. „Zusammen mit unserem Partner Uplift-Aufwind helfen wir Babys und Kindern mit und ohne körperlichen Einschränkungen, die ohne Eltern in einer staatlichen Einrichtung leben müssen.“

Projekte mit etwa 400 Euro im Monat unterstützt

In Kirgistan würde körperliche Behinderungen leider noch oft als „Strafe Gottes gesehen“, die Kinder stigmatisiert und in Heime abgeschoben. „Oft sind es nur kleinere körperliche Phänomene, wie zum Beispiel eine Hasenscharte, die man leicht operieren könnte.“ Zusammen mit einem lokalen Team aus „Uplift-Müttern“ sorgten die Aktiven dafür, dass diese Kinder in den völlig überforderten Einrichtungen trotzdem eine lebenswerte Existenz und etwas Hoffnung bekämen. „Manchmal finden wir auch Ärzte für Operationen für diese Kinder.“ Ein weiteres Projekt im Osten Kirgistans ist der integrierte Kindergarten in Karakol. Dort lernen und spielten behinderte und Kinder ohne körperliche Einschränkungen zusammen. „Hier haben wir die Räumlichkeiten mit aufgebaut und leisten kleinere Beiträge für die Personal- und Transportkosten.“ Unterstützt würden diese beiden Projekte laut Ebenhoch derzeit mit etwa 400 Euro pro Monat, die aus Spendengeldern gesammelt würden.

Mit Corona habe sich jedoch einiges geändert, nicht nur in Bezug auf die Reisemöglichkeiten, sondern auch im beruflichen Umfeld des Paares. Jochen Ebenhoch veranstaltet weiter abenteuerliche Wanderungen auch in Kirgisien, aber ebenso Seminare zu Achtsamkeit, Wandern und Meditation. Und er macht eine Ausbildung zum Heilpraktiker im Bereich Psychosomatik. Das könne man sehr gut mit Wandern verbinden. Seine Frau kümmere sich vor allem um Kochkurse. Kochen und die jeweiligen lokalen Besonderheiten waren schon ein Teil der bisherigen Wanderetappen.

Plan B: Mehrere Möglichkeiten

Und der Plan B: Bisher reihte sich immer Etappe an Etappe. Dort wo das vorhergehende Mal aufgehört wurde, startete die nächste Teilstrecke. In der besonderen Situation könnten Streckenabschnitte der Wanderung in Kirgisien vorgezogen werden, überlegt Jochen Ebenhoch. Möglich wäre auch, den Iran zu vermeiden, von Baku an der Westseite des Sees aus über das Kaspische Meer per Schiff nach Turkmenistan zu fahren und von dort weiter zu wandern. „Diese Möglichkeit behalten wir im Kopf und habe es sogar favorisiert, falls sich die politische Lage im Iran nicht signifikant verändern wird“, so Ebenhoch. „Ursprünglich hatten wir diese Route auch so über das Kaspische Meer geplant.“

Aus kultureller Sicht wäre es jedoch viel interessanter, den persischen Abschnitt am Südende des Kaspischen Meeres begehen zu können. Menschen und auch die kulinarischen Seiten wären spannend und würden bestimmt zu einem neuen Kochkurs „Persische Küche“ an der Volkshochschule führen, meint Jochen Ebenhoch.

