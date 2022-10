Nach Kritik an geschlossenem Bauamt: Vaterstettens Bürgermeister reagiert harsch

Von: Michael Acker

Er hält die FDP-Vorwürfe für grund- und haltlos: Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer. © STeafn Rossmann

Leonhard Spitzauer: „FDP kann offensichtlich das Einmaleins nicht“. Auch weitere Kommunen beklagen Personalmangel.

Landkreis – Die Arbeit im Öffentlichen Dienst scheint immer unattraktiver zu werden. Gemeindeverwaltungen klagen über Personalmangel. Allein in Poing sind derzeit elf Stellen unbesetzt, wie das Rathaus auf Nachfrage der EZ mitteilt. In Vaterstetten musste gar die Bauabteilung für zwei Wochen für den Publikumsverkehr gesperrt werden, Rathauschef Leonhard Spitzauer schließt nicht aus, die Maßnahme wiederholen zu müssen.

Der Fachkräftemangel und Personalausfälle durch Corona trügen dazu bei, „dass bei Abhalten des normalen Parteiverkehrs größere Engpässe bei der Bearbeitung von Bauanträgen entstehen. Durch die Einschränkung des Parteiverkehrs für zwei Wochen wollte die Bauaufsichtsbehörde einem Rückstand bei der Bearbeitung von Bauanträgen vorbeugen“, sagt Spitzauer am Montag

Sorgfalt muss weiter gewährleistet bleiben

. Es könne sein, dass die Einstellung des Parteiverkehrs heuer noch einmal für zwei Wochen erforderlich werden könnte. Spitzauer: „Leider verliert der Öffentliche Dienst trotz der sicheren Arbeitsplätze wohl zunehmend an Attraktivität. Hiermit hat nicht nur die Gemeinde Vaterstetten zu kämpfen, sondern auch andere kommunale und staatliche Arbeitgeber. Trotz Baukosten- und Zinssteigerung kann die Bauaufsichtsbehörde aber selbst bei kompletter Besetzung aller Stellen die Anträge nicht im Schnelldurchgang genehmigen. Die Prüfung von Bauanträgen muss mit der notwendigen Sorgfalt erfolgen und leider ist es noch immer so, dass viele Bauvorlagen unvollständig und mit Mängeln behaftet eingehen.“

Der Vaterstettener Rathauschef reagiert damit auf Angriffe der örtlichen FDP, die sinngemäß verlauten hatte lassen, die Kommune solle sich auf ihre Kernkompetenzen beschränken, um den Bürgerservice nicht einschränken zu müssen. Sie solle künftig die Finger lassen vom Managen von Großprojekten, was andere besser könnten als die öffentliche Verwaltung.

FDP stimmte damals ebenfalls bei Bauprojekt zu

Obwohl sie im Gemeinderat vertreten ist, sei der FDP Vaterstetten immer noch nicht bekannt, „dass sich die Gemeindeverwaltung nicht ohne Auftrag um Großprojekte kümmern kann. Bürgermeister und Verwaltung handeln, soweit es sich um keine laufenden Angelegenheiten handelt, im Vollzug der Gemeinderats- und Ausschussbeschlüsse – was bei komplexen Großprojekten der Fall ist“, sagt Spitzauer. Das Einmaleins des Kommunalrechts sollte allen Vertretern des Gemeinderates bekannt sein.

Auch der Beschluss zum Wohnbauprojekt Vaterstetten Nordwest sei – im Übrigen mit den Stimmen der FDP – im Gemeinderat gefasst worden, kontert Spitzauer. Da er als Bürgermeister beauftragt worden sei, die Planungsleistungen zu vergeben, habe auch die Bauverwaltung einen Arbeitsauftrag hierfür.

Spitzauer kritisiert: FDP mache aufgeregte Politik auf Rücken der Beschäftigten

„Es liegt nicht an der Verwaltung, dass die Risiken für die Umsetzung dieses Großprojektes deutlich gestiegen sind, sondern an den gestiegenen Baukosten und Zinsen, Gewerbesteuerausfällen sowie der Ukraine-Krise, was ursprünglich nicht absehbar war“, so der Rathauschef, der betont: „Das Wohnbauprojekt wäre auch wichtig, um bezahlbaren Mietwohnraum für die Vaterstettener Bürger mit geringem bis mittleren Einkommen zu schaffen und Fachkräften ein attraktives Wohnangebot unterbreiten zu können.“ Bedauerlicherweise habe der Freistaat Bayern seine Förderbedingungen noch nicht an diese Umstände angepasst, sodass das Projekt erst einmal in Warteposition stehe. Spitzauer hofft aber auf eine baldige Umsetzung.

Er wirft den Vaterstettener Liberalen vor, sich mit haltlosen Vorwürfen auf dem Rücken von engagierten und fleißigen Rathausmitarbeitern profilieren zu wollen, was nicht zur Motivation in der Verwaltung beitrage. Für das Finden von Fachkräften sei dieser falsche Aktionismus hinderlich und trage nicht zur Verbesserung der Personalsituation im Rathaus bei. „Spitzauer: Die FDP-Fraktion macht hier leider aufgeregte Politik auf dem Rücken unserer Beschäftigten.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.