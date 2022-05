„Meerschweinchen lieben Hängematten“: 18. Große Meerschweinchenschau in Vaterstetten

Von: Raffael Scherer

„Wenn sie wahnsinnig gut drauf sind, dann liegen und chillen sie gemütlich rum, fressen oder stupsen sich gegenseitig“: Petra Gemeinhardt, die die Ausstellung organisiert. © privat

Petra Gemeinhardt, Ausstellungs-Organisatorin, über die kleinen flauschigen Nager, die Meerschweinchen-Branche unter Corona und was bei der Schau alles zu erwarten ist.

Vaterstetten – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird es wieder flauschig am Reitsberger Hof in Vaterstetten. Dort findet am Wochenende, 14./15. Mai, die 18. Große Bayerische Meerschweinchenschau statt. Wir haben dazu bei Petra Gemeinhardt, Vorsitzende des Landesverbandes Bayern der Meerschweinchenfreunde Deutschland, nachgehakt.

Frau Gemeinhardt, wie erging es in der Pandemie der Meerschweinchen-Branche?

Unser Verein hat zum Glück einen starken Zusammenhalt. Durch Zoom und soziale Medien haben wir es sogar geschafft ein paar wenige neue Mitglieder dazuzubekommen. Im ersten Corona-Jahr hatten wir eine unglaubliche Nachfrage nach Meerschweinchen. Da mussten wir erst nachschauen, ob all die Leute das überhaupt ernst meinen. Nicht, dass die Tiere nach Corona wieder zurückkommen. Mittlerweile hat sich die Nachfrage wieder eingependelt.

Bei der letzten Schau 2019 waren es noch etwa 400 Tiere, jetzt nur noch rund 300, warum?

Es wären eigentlich noch viel mehr Teilnehmer gekommen, wenn nicht die Ukraine-Krise gekommen und damit die Benzinkosten so hochgegangen wären. Die eine Ausstellerin kommt aus Nordrhein-Westfalen, eine aus der Nähe von Venedig, eine aus Österreich, Südtirol, der Rheinland Pfalz, Baden Württemberg oder dem Saarland. Einige davon hatten sich bereits angemeldet und dann aber doch wieder ihre Anmeldung zurückgezogen, weil einfach die Kosten explodieren.

Wird die Schau dann auch in Vaterstetten teurer?

Wir halten die Kosten seit 2006 gleich und hauen auch nichts drauf. Kinder sind unter sechs Jahren kostenlos, von 6 bis 14 Jahren ermäßigt für 1,50 Euro, alle darüber zahlen 2,50 Euro. Kinder mit selbstgemaltem Meerschweinchenbild haben dazu weiterhin freien Eintritt, die Bilder werden an unserer Bilderwand aufgehängt. Gerade in diesen Zeiten sollte ein lustiger Nachmittag für jeden einmal drin sein. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, geht das durch Spenden und Zwischenmenschlichkeit. Wir machen alles ehrenamtlich.

Was gibt es bei der Schau dann alles?

Zum einen 200 bis 300 Schautiere in Schaukäfigen, die alle Besucher ansehen und bewerten können und die von den Richtern bewertet werden. Dann haben wir eine Abteilung mit den Liebhabern, völlig egal welcher Rasse, bei denen das Verhalten bewertet wird, da sind oft lustige Kameraden dabei. Dann gibt es noch das Meerschweinchendorf und das Mutter-Kind-Gehege. Dazu eine Verkaufsabteilung für Futter und Zubehör: Heu, aber auch Häuschen, Brücken und Möbel. Denn das glauben Sie nicht: Meerschweinchen lieben Hängematten. Daneben gibt es einen Infostand, eine Tombola und in der Cafeteria Kaffee und Kuchen.

Was macht so ein Meerschweinchen den ganzen Tag?

Man kann nicht vorherbestimmen, was die machen. Wenn sie wahnsinnig gut drauf sind, dann liegen und chillen sie gemütlich rum, fressen, stupsen sich gegenseitig an oder kommen zu den Besuchern neugierig an die Scheibe. Oder ein Baby setzt sich auch mal auf die Mami, das muss man erleben. Aber es kann auch sein, dass sie in einem Moment sagen, sie verabschieden sich in ihre Häuser. Da braucht dann niemand kommen und sich wundern, dass sie gerade nichts machen. Es sind eben Tiere.

Sind denn die meisten Meerschweinchenbesitzer Frauen oder Männer?

Meistens ist das ein Frauenhobby (lacht). Wir kennen die Kaninchenleute, die Haserer, das sind meistens Männer, bei uns sind es meistens Frauen.

Warum das?

Ich glaube, weil ein Meerschweinchen kein Nutztier ist. Ein Meerschweinchen ist eigentlich nur schön, nett und: Es spricht. Die machen Geräusche wie bei einer Sprache. Sie haben extra Töne für Menschen, ihre Jungtiere und für untereinander. Vielleicht ist es auch das Schönheitsbild, die runde Nase, die runden Augen, die schlaffen Öhrchen, das ein bisschen dem Kindchenschema entspricht.

Können Meerschweinchen auch am Coronavirus erkranken?

Ich bin kein Arzt, aber nicht dass wir wüssten. Wir wissen es von Hunden, Katzen und Tigern, aber nicht von Nagern. Wir sind international vernetzt, aber haben bisher keinen Fall gehabt.

18. Große Bayerische Meerschweinchenschau am 14. und 15. Mai in der Eventhalle auf dem Reitsberger Hof in Vaterstetten. Geöffnet am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

