„Millionengrab“: Vaterstettener Feuerwehr-Vorstand kritisiert geplanten Bürgerpark

Sorge um Sonnwendfeuer und Strohballenpool

Vaterstetten – „Das wird ein Millionengrab“, sagt Alfred Böhm, scheidender Vorstand der Feuerwehr Vaterstetten. Er spricht vom geplanten Bürgerpark, von den für die Umsetzung notwendigen Finanzmittel und vom möglichen Aus für das traditionelle Sonnwendfeuer, organisiert über viele Jahre von der örtlichen Wehr. Ein von der Bevölkerung gerne angenommenes Angebot, eine Großveranstaltung im Ort.

Eigentlich war es der Abend, um Danke zu sagen. Der letzte Bericht von Alfred Böhm nach 32 Jahren als Feuerwehrvorstand (wir berichteten). Aber von Ruhestand keine Spur. Böhm listete in seinem Bericht die trotz der Einschränkungen in Corona-Pandemie möglichen Aktivitäten der Wehr auf, auch abseits der Notfall-Einsätze. Alles ehrenamtlich.

Sonnwendfeuer: Wegen Neubau der Schule musste neuer Platz her

Dann aber die Sorge ums Sonnwendfeuer. Das hatte schon über viele Jahre vor dem Jugendzentrum stattgefunden. Wegen des Neubaus der Schule auf dem Gelände musste ein neuer Platz her. Gegenüber, im Anschluss an den gemeindlichen Friedhof, ergab sich ein solcher. Böhm als Landwirt konnte das Feuer auch auf einem Acker einrichten. Familien nutzten ebenfalls inzwischen die Freifläche.

Für das Areal gibt es neue Pläne. Der Gemeinderat beschloss in intensiver Debatte, aus dem Grundstück einen Bürgerpark zu entwickeln. Das ursprüngliche Konzept wurde gekürzt. Beschlossen wurde jedoch unter anderem eine Terrassierung in einem zentralen Bereich des Geländes, quasi eine amphitheaterartige Vertiefung mit einigen Metern Höhenunterschied anzulegen.

Strohballenpool wird es wohl nicht mehr geben

Das mache jedoch ein Sonnwendfeuer eigentlich unmöglich, heißt es von der Feuerwehr. Denn das notwendige Holz könne dort weder mit einem Fahrzeug angeliefert, noch die Reste danach aufgeräumt werden. Auf dem umgestalteten Gelände wird des wohl auch den von der örtlichen JU (Jugendorganisation der CSU) bisher veranstalteten Strohballenpool nicht mehr geben.

Laut Böhm war das Areal bisher für eine Erweiterung des Friedhofes vorgesehen. Für den neuen Bürgerpark seien zunächst rund 200 000 Euro eingeplant gewesen, inzwischen sei von 500 000 Euro die Rede.

Zukünftige Pflege auch wegen gepflanzter Bäume sehr teuer

Die zukünftige Pflege des Parks werde auch wegen zusätzlich gepflanzter Bäumen sehr teuer, eben ein „Millionengrab“. „Warum muss man immer so sündteure Lösungen machen, wenn günstiger geht?“ Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) sprach in seinem Grußwort bei der Feuerwehr-Versammlung in Bezug auf die Debatte im Gemeinderat von einem „Theater“.

Alfred Böhm kündigte an diesem Abend übrigens an: „Ich werde mich weiter einmischen.“

