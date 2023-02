Mit rotem Elektroradl gegen die Einsamkeit

Von: Robert Langer

Teilen

Bücher und Besuch: Bettina Scharnagl von der Bücherei Vaterstetten bei Edda Ulrich. © Langer

Nicht mehr mobile Kunden freuen sich über einen Bring-Service der Bücherei Vaterstetten. Nach Lieferproblemen ist inzwischen ein rotes Elektroradl im Einsatz.

Vaterstetten – „Ich war selig, als es diesen Service gab“, sagt Edda Ulrich. Gerade hat sie von der Bücherei Vaterstetten eine neue „Lieferung“ an Leihbüchern in ihre Wohnung bekommen, direkt aus einer Stofftasche auf den Tisch gelegt von Büchereimitarbeiterin Bettina Scharnagl. Der 82-Jährigen, flott gekleidet, fällt es schwer, ihr Zuhause im ersten Stock des Hauses in der Gemeinde Vaterstetten zu verlassen. Sie leidet an Parkinson, kann sich nur mühsam bewegen, nutzt einen Rollator. Aber geistig ist sie vollkommen fit. Früher reiste sie beruflich und privat viel, war in der ganzen Welt unterwegs, heute reist sie beim Lesen der Bücher. „Der kleine Teeladen in Tokio“ von Julie Caplin liegt diesmal mit auf dem Tisch. In ihrem eigenen Bücherschrank stehen klassische Werke der Abenteuerliteratur wie Moby Dick von Herman Melville.

Mehr Angebor für Senioren

„Wir haben sehr viel für Kinder und Jugendliche getan“, sagt Patrizia Schukowski, Leiterin der Gemeindebücherei Vaterstetten. Es gab Überlegungen auch in Bezug auf Senioren aktiver zu werden. Doch dazu waren weder das Personal noch die Kapazitäten vorhanden. Eine zusätzliche Stelle wurde schon von ihrer Vorgängerin beantragt und schließlich genehmigt. Corona habe neue Ansätze jedoch zunächst erschwert. Aber mit den ersten Lockerungen war wieder mehr möglich.

Bremse durch Corona

Eine frühe Idee: Nicht mobilen oder gesundheitlich eingeschränkten Kunden Bücher nach Vorbestellung nach Hause zu bringen. Die neue Teilzeit-Stelle wurde mit Bettina Scharnagl 2020 besetzt. Neben den üblichen Aufgaben in der Bücherei sichtete sie Dateien der möglichen bereits eingetragenen älteren „Kunden“, rief an. Erster Ansatz für eine mögliche Nutzergruppe: über 80 Jahre. Die Resonanz war jedoch zunächst gering.

Im Grundsatz barrierefrei

Grundsätzlich ist die Gemeindebücherei in der Nähe des Gymnasiums zwar barrierefrei. Aber an die oberen Bretter der Regale kämen beispielsweise Menschen im Rollstuhl einfach nicht ran, sagt Leiterin Patrizia Schukowski. Manche schämten sich, zu fragen, ob man ihnen helfen könnte. Auch an diese Gruppe wurde gedacht.

Ökologische Gründe für das Fahrrad

Die Entscheidung für einen Lieferservice war klar. Aus ökologischen Gründen setzte die Bücherei auf das Fahrrad als Transportmittel. Anfänglich nutzte Bettina Scharnagl ihre eigenen Drahtesel. Doch das Gewicht der vielen Bücher pro Auslieferung war im Dauergebrauch für die Fahrräder zu viel. Zwei gingen kaputt, wurden zerstört. „Ich bin ja selbst schuld, hätte ja nicht fahren müssen. Vielleicht zahlt mir das Rathaus ja was dafür“, meint Scharnagl schmunzelnd.

Ein Elektro-Lastenfahrrad wurde bestellt, bezahlt aus einem Programm des Bundes. Doch die Auslieferung des Rades verzögerte sich wegen technischer Probleme und fehlenden Teilen. 13 Monate insgesamt dauerte es. „Da wollten wir noch keine Werbung für unseren zusätzlichen Service machen.“

Zwischenlösung des Rathauses

Zwischenzeitlich konnte als Alternative ein E-Bike des Rathauses Vaterstetten genutzt werden. Aber jetzt ist das rote Lastenfahrrad da. Beliefert werden aktuell elf Kunden im Bereich Vaterstetten und Baldham. Nicht im Umgriff enthalten sind die Dörfer der Großgemeinde. Da wären die Strecken länger. „Dafür bräuchten wir ein Auto und das haben wir nicht“, sagt Büchereileiterin Schukowski.

50 Kilogramm pro Runde

Drei Touren fährt Bettina Scharnagl jeweils alle vier Wochen. Zehn Bücher können von jedem Nutzer für eben diese vier Wochen ausgeliehen werden. Insgesamt kämen da 15 Kilometer zusammen. „Es kommt immer drauf an, wie ich meine Routen lege – also etwa fünf Kilometer pro Runde.“ Das zu bewältigende Zusatzgewicht der Bücher schätzt sie auf „bestimmt 50 Kilogramm pro Runde“. Und wenn es bei der Auslieferung regnet? „Dann pack ich die Bücher in Plastiktüten und dann erst in die Liefertaschen und fahre trotzdem in Regenklamotten.“

Bestellungen auf unterschiedlichen Wegen

Bestellung laufen auf unterschiedlichen Wegen. Interessierte kommen in die Bücherei, suchen sich etwas aus und lassen sich dann die Bücher nach Hause bringen. Oder sie informieren sich im Internet und schicken eine Bestellung. Das geht auch telefonisch. Oder sie fragen einfach nach, ob es das Buch, über das sie irgendwo etwas gehört oder gelesen haben, auch in der Bücherei Vater-stetten gibt.

Einsatzbereit: Bettina Scharnagl (li.) und Patrizia Schukowski, Leiterin der Gemeindebücherei mit Hund Frida und dem Lastenfahrrad fürs Ausfahren der Bücher. © Bücherei

Enkelin fragt für Oma nach

Manchmal meldeten sich auch Angehörige. „Da fragt schon mal eine Enkelin für ihre Oma nach, weil sie etwas vom Service gelesen oder gehört hat.“ Beliebt seien vor allem aktuelle Bestseller, Reiseliteratur und regionale Krimis, sagt Scharnagl, die selbst am liebsten Fantasy und Historisches liest. Manchmal wünschen sich die Kunden eine von ihr vorgeschlagene Auswahl. Das macht die ausgebildete „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek“ gerne. Dazu bemüht sie sich in Gesprächen zu erfahren, was ihre Kunden gerne möchten. „Dafür brauche ich auch Gespür. Und dann will ich danach gerne wissen, wie ihnen die Bücher gefallen haben.“

Gespräche sind wichtig

Dahinter steckt ein zweiter Gedanke. Das Ausfahren ist nämlich oft mehr als nur ein Lieferservice. „Viele unserer Kunden haben Redebedürfnis, wollen Kontakt.“ Da wird schon mal gebeten, zum Kaffee oder zum Tee zu bleiben. „Ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber ich nehme sie mir trotzdem. Es ist erschreckend, wie viele Menschen einsam sind.“ Edda Ulrich hat sich auf den Besuch gefreut. Sieben Bücher hat sie diesmal bestellt. „Das reicht für vier Wochen.“ Sie ist schon sehr lange eine treue Kundin der Bücherei in Vaterstetten. Früher habe sie die ausgeliehenen Bücher in einer Tragetasche zu Fuß nach Haus geschleppt.

Als das zu beschwerlich wurde, nutzte sie ihr Auto. Auch das geht inzwischen nicht mehr, wegen ihrer Krankheit. Umso mehr freut sie sich, wenn neuer Lesestoff kommt. Es sollten aber Taschenbücher sein, sagt sie. Die schwereren, gebundenen Ausgaben könne sie einfach nicht mehr halten. Notfalls müsse sie eben warten, bis die leichtere Version erscheine.

Reisen mit Büchern

Früher war Ulrich zunächst Chefsekretärin in einem Technikbetrieb, der sich unter anderem mit Halbleitern beschäftigte. Später organisierte sie Messeauftritte ihres Unternehmens in der ganzen Welt. Auch privat reiste sie viel, hatte unter anderem auch ein Haus in Südafrika. In dem Land hat sie viele Fotos gemacht, von Landschaften, von Tieren. Auf dieser Grundlage entstanden faszinierenden Gemälde in warmen Farbtönen, die in ihrem Wohnzimmer an der Wand hängen. Sie erzählt gerne von ihren Reisen in ferne Länder oder von Kreuzfahrten. Geistreich, kenntnisreich und umfassend interessiert. Das merkt man auch an ihrer Lektüre. Eine ihrer Lieblingsautorinnen ist übrigens Barbara Wood, deren Romane an verschiedensten Schauplätzen der Welt spielen, beispielsweise in Australien. So ist Reisen auch möglich und eine schöne Abwechslung ist es zudem, wenn die Büchersendung kommt und sich die „Lieferantin“ zu einem Gespräch setzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.