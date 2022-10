Nächtlicher Brand im Garten: Feuerwehr und Polizei holen Anwohner aus den Betten

Von: Josef Ametsbichler

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude zunächst nicht ausschließen, dann aber verhindern. © Marcel Kusch/dpa

Ein Brand in einem Garten in Vaterstetten (Kreis Ebersberg) hat mitten in der Nacht einen umfangreichen Evakuierungseinsatz ausgelöst.

Vaterstetten - Eine Gartenlaube in der Millöckerstraße in Vaterstetten ist in der Nacht zum Samstag vollständig ausgebrannt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht geklärt. Wie die Polizeiinspektion Poing berichtet, wurde das Feuer durch eine aufmerksame Nachbarin des geschädigten Hausbesitzers mitgeteilt. Die Frau hatte gegen 2.30 Uhr Früh Flammen sowie Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin sofort die Feuerwehr verständigt.

Wohngebäude in Gefahr: Polizei und Feuerwehr evakuieren Häuser in der Nachbarschaft

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Brand der Gartenlaube auf die umliegenden Wohngebäude übergreift, wurden diese durch die Feuerwehr sowie durch die Polizei evakuiert, berichten die Beamten der Poinger Inspektion weiter.

Aufmerksame Nachbarin und Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Der Brand konnte dann allerdings glücklicherweise durch die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass laut Polizei lediglich eine Terrassenüberdachung des Nachbargrundstückes durch die Flammen beschädigt wurde.

Geringer Sachschaden, niemand verletzt: Großeinsatz endet glimpflich

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich laut Mitteilung auf rund 12.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Damit endete der nächtliche Großeinsatz in Vaterstetten verhältnimäßig glimpflich.

Brandursache noch unklar: Polizei ermittelt zu Feuer mitten in der Nacht

Zur Ermittlung der Brandursache übernimmt die Polizeiinspektion Poing die weiteren Ermittlungen. Aussagen zur Brandursache lassen sich den Beamten zufolgt vorerst noch nicht treffen. In Vaterstetten hatte es zuletzt kleinere Zündeleien gegeben, bestätigt die Polizei. Einen möglichen Zusammenhang mit dem Brand der Gartenlaube habe man im Fokus, ermittle aber generell in alle Richtungen.

