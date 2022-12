Hilfe aus Vaterstetten: Neuer Kindergarten in Afrika heißt Parsdorf

Von: Robert Langer

Die Kinder und die Jugend steht für den Verein im Fokus, hier Schüler in der spendenfinanzierten Bücherei. © Verein

Vaterstettener Verein „Partnerschaft mit Alem Katema“ zieht positive Bilanz und hofft auf Baubeginn für den nächsten Kindergarten in der Partnergemeinde in Äthiopien im März.

Vaterstetten – Eine positive Bilanz hat der Vaterstettener Verein „Partnerschaft mit Alem Katema“ zum Jahresende gezogen. Nach erfolgreicher Spendensammlung könnte schon im März 2023 mit dem Bau des nächsten Kindergartens in der Gemeinde in Äthiopien begonnen werden, der dritte seiner Art in einem Erfolgsmodell. Die neue Einrichtung soll übrigens den Namen „Parsdorf“ tragen, nach „Vaterstetten“ und „Baldham“. Einer der Ideengeber für den Verein war übrigens Karlheinz Böhm (Gründer von „Menschen für Menschen“)

Spendenziel erreicht

„Das Spendenziel von 150 000 Euro haben wir erreicht“, so Vorstandsmitglied Alexander Bestle. Der letzte großen Schritt war der Erlös des Sponsorenlaufes des Humboldt-Gymnasiums: Ergebnis 30 000 Euro. Das Gymnasium und die Karlheinz-Böhm Grund- und Mittelschule haben damit gemeinsam 60 000 Euro für den neuen Kindergarten erlaufen. „Sensationell“, sagt dazu Bestle. „Wir danken allen Organisatoren, Läufern und Sponsoren.“ Ebenso sensationell sei aber die Summe, die durch große und kleine Einzelspenden zusammengekommen sei, nämlich über 80 000 Euro.

Klare Regeln mit Vertrag gesichert

Damit auch jeder Cent im Projekt vor Ort richtig verwendet wird, waren zwei Vorstandsmitglieder im November in Alem Katema. Alles privat finanziert und nicht auf Kosten der Spenden, wie der Verein betont. Ob es mit dem Spatenstich im März tatsächlich klappt, ist noch offen. „Das haben wir jetzt nicht mehr in der Hand“, sagt Bestle. „Es kommt auf die dortigen Behörden und Genehmigungen an, wie bei uns auch.“ Dass mit dem neuen Kindergarten ein 2013 gegebenes Versprechen endlich einlösen können, „freut uns riesig“.

Bezug zu Karlheinz Böhm und „Menschen für Menschen“

Hintergrund: Der Partnerschaftsverein wurde 1994 gegründet. Initiatoren für die Begegnung und Zusammenarbeit der äthiopischen Stadt Alem Katema und Vaterstetten waren Karlheinz Böhm (Gründer von „Menschen für Menschen“) und Vaterstettens damaliger Bürgermeister Peter Dingler. Mit Spenden aus Deutschland hat der Verein in Äthiopien bisher zwei Kindergärten, eine Bücherei und ein Heimatmuseum gebaut. Mit dem neuen Kindergarten sollen erstmals auch junge Menschen mit Handicap einen Bildungszugang bekommen. Der Verein hat vor Ort zwei fest angestellte Mitarbeiter. Über die Arbeit in Äthiopien entscheiden ein aus Bürgern zusammengesetztes Komitee. In Deutschland hat der Verein über 600 Mitglieder.

Für den neuen Kindergarten wurde in Alem Katema mit dem dortigen Bürgermeister Birkabik Teshome ein Durchführungsvertrag unterzeichnet. Alem Katema tritt demnach als Bauträger auf, der Vaterstettener Verein unterstützt finanziell bis zu einer definierten Höchstgrenze. Außerdem überprüft der Verein Kalkulation und Rechnungen und stellt eine unabhängige Bauaufsicht.

Weitere gute Nachrichten

Eine weitere gute Nachricht: Mit der German Church School, einer der führenden Bildungseinrichtungen des Landes insbesondere im Bereich der Behindertenpädagogik, gehen die Vaterstettener eine feste Partnerschaft ein. Und: MALD Education, eine Schule, die staatlich zertifizierte Ausbildung für Erzieher in der Behindertenpädagogik bietet, wird ab der Jahreswende die Weiterbildung der Kindergärtnerinnen in den bestehenden Einrichtungen aufnehmen.

