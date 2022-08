Gegenverkehr übersehen: Unfall mit fünf Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Neufarn sind fünf Menschen verletzt worden. © Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Linksabbiegerin (33) bemerkt in Neufarn an der Kreuzung Poinger Straße/Purfinger Straße entgegenkommendes Auto nicht. Es kommt zum Zusammenstoß.

Neufarn – Fünf Verletzte und zwei vollkommen zerstörte Autos – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr in Neufarn an der Ampelkreuzung Poinger Straße/Purfinger Straße ereignete.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte eine 32-jährige Frau mit ihrem Opel von Poing kommend in die Münchener Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 53-jährigen Vaterstettener und kollidierte frontal mit dessen VW. Dieser wiederum kam ins Schleudern und knallte in einen Mercedes, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde.

Beide Fahrzeuge Totalschäden

Sowohl der Opel als auch der VW waren nach dem Zusammenprall Totalschäden, wie die Polizei meldet. Insgesamt entstand Sachschaden von deutlich über 30 000 Euro. Die Frau und ihre beiden Kinder, die ebenfalls im Opel saßen, sowie der 53-jährige Vaterstettener und seine 19-jährige Tochter kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Vor Ort waren rund 30 Kräfte der Feuerwehren Neufarn und Parsdorf und drei Besatzungen des Rettungsdienstes. Die Kreuzung war während der polizeilichen Unfallaufnahme längere Zeit komplett gesperrt.

