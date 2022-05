Trotz Personalsorgen: Erste Bilanz der Sicherheitswacht positiv

Allein die Präsenz der Sicherheitswacht soll mögliche Straftaten verhindern, sagt die Polizei. © dpa

Die Polizei Poing ist zufrieden mit dem Einsatz der ehrenamtlichen Freiwilligen in Vaterstetten. Jedoch dürften es mehr sein.

Vaterstetten – Von einem Sicherheitsgewinn für Vaterstetten spricht Helmut Hintereder, Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Poing. Die erste Bilanz der ehrenamtlichen Sicherheitswacht in der Kommune war jetzt Thema im Gemeinderat und fiel grundsätzlich positiv aus. Klar wurde dabei aber auch: Die Personaldecke ist dünn.

820 Stunden wurden in diesem Bereich im vergangenen Jahr geleistet. Zwei der insgesamt sechs Aktiven brachten dabei rund die Hälfte des Zeitkontingents ein. Das Angebot wegen Personalmangels einzustellen, ist derzeit wohl nicht geplant. Möglich ist aber, dass Einsatzzeiten eingeschränkt werden müssen.



Sicherheitswacht: Kontrollgänge, Personalien feststellen und Polizeiruf

Vor rund einem Jahr startete die Sicherheitswacht in Vaterstetten. Sie sei keine Hilfspolizei und auch keine Bürgerwehr, wie Hintereder in der Sitzung klar machte. Aber sie steigere das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Die Präsenz in Uniform habe klare Auswirkungen. Hintereder berichtete über einen Vorfall mit einer über 90-jährigen Frau, der ein Unbekannter angeboten hatte, ihre Tasche nach Hause zu tragen. Als Mitglieder der Sicherheitswacht auftauchten, sei der Mann schnell verschwunden. Der Vorfall hätte möglicherweise für die Seniorin auch anders ausgehen können, so der Polizeichef.

Tätigkeitsbereiche der Sicherheitswacht sind Kontrollgänge in größere Wohnsiedlungen, öffentliche Anlagen wie etwa dem Wasserpark oder dem kommunalen Freizeitgelände und dem Skaterpark, die Umgebung von Haltestellen und das Umfeld von Asylbewerber-Unterkünften. Sie kann Personen anhalten, sie befragen und ihre Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr oder zur Beweissicherung notwendig ist. Über Funk kann die Wacht die Polizei rufen, der Einsatz bei Versammlungen, in Sportstadien oder Verkehrsüberwachung ist nicht vorgesehen.

Anwesenheit wirkt laut Polizei präventiv gegen Straftaten

Beschäftigt war die Sicherheitswacht im vergangenen Jahr unter anderem mit Schmierereien auch mit rechtsradikalem Hintergrund. Allein die Präsenz der Sicherheitswacht im Ort wirke präventiv gegen mögliche Straftaten, so die Polizei. Stichworte: Vandalismus und Ordnungsstörungen. Das könne jedoch mit Zahlen nicht belegt werden. Aber Hintereder ist von einer positiven Wirkung überzeugt.



Bleibt das Personalproblem. Einige der anfänglichen Mitglieder der Sicherheitswacht seien derzeit nicht einsatzfähig. Der Hintergrund ist, dass sie inzwischen bei der Polizei oder beim Zoll sind oder in ehrenamtlichen Bereichen intensiv gefordert seien, so die Verantwortlichen. Gleichzeitig sei die Ausbildung des Personals sehr zeitaufwändig, müsse zusätzlich geleistet werden, so Hintereder. Möglich erscheint derzeit eine Ausbildung zusammen mit anderen Dienststellen. Zudem soll auch die Werbetrommel für die Sicherheitswacht gerührt werden. Die Resonanz ist gering.. „Es schaut bisher mau aus“, so Hintereder.

