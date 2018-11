Polizist will Alkoholkontrolle durchführen - Frau beißt ihm in die Hand

Sie hatte zu viel getrunken, wollte aber keinen Alkoholtest machen. Schließlich biss sie zu - und zwar in die Hand eines Polizisten.

Vaterstetten - Eine 51-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis fuhr am Montagabend gegen 20.50 Uhr auf der A 94 in Richtung München. Dabei fiel sie bereits einem anderen Autofahrer auf, da sie in Schlangenlinien fuhr. Das teilte die Poinger Inspektion mit.

Der Mann verständigte demnach die Polizei, verlor aber das Fahrzeug aus den Augen. Der Mitteiler konnte jedoch das Kennzeichen des Autos noch ablesen.

Polizeibeamte der APS Hohenbrunn trafen die 51-Jährige kurze Zeit später am Wohnsitz an. Der Mitfahrt zur Blutentnahme widersetzte sie sich jedoch so vehement, dass ein Beamter u. a. eine Bisswunde und eine Handverletzung erlitt.

Letztendlich konnte die Blutentnahme bei der Polizei in Poing durchgeführt werden. Ein Alko-Test ergab zuvor einen Wert von über 1,1 Promille, so dass die Frau ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und zusätzlich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten erwartet.

