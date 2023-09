BMW-Rowdy schneidet, verfolgt und bespritzt Radfahrer

Von: Josef Ametsbichler

Nach dem Fahrer eines schwarzen BMW X5 fahndet nach der Auseinandersetzung bei Vaterstetten die Polizei. (Symbolfoto) © Pixabay

„Road Rage“ nennt man im Englischen das Durchdrehen am Steuer. Einen solchen Wutanfall eines BMW-Fahrers musste bei Vaterstetten ein Radfahrer ausbaden.

Vaterstetten - Einen unschönen Wutanfall im Straßenverkehr verfolgt die Polizei Poing: Bei Vaterstetten bremste ein Autofahrer einen Radfahrer laut den Beamten zuerst aus, verfolgte ihn anschließend und bespritzte ihn mit Scheibenwischwasser.

Radfahrer quittiert Überholmanöver mit Gestikulieren - Da brennt dem BMW-Fahrer die Sicherung durch

Demnach war der Radler am Samstag, 9. September, gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße von Weißenfeld nach Vaterstetten unterwegs, als ihn der schwarze BMW X5 überholt und geschnitten habe. Der Radfahrer habe mit Gestikulieren auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht, woraufhin der BMW ihn ausgebremst habe.

Flucht des Radfahrers nutzt nichts: BMW-SUV holt ihn ein - und spritzt mit Wischwasser

Als der Radfahrer anschließend in Gegenrichtung geflüchtet sei, um dem Streit zu entgehen, habe ihn der BMW erneut überholt und dabei gezielt mit Scheibenwischwasser bespritzt, indem er „nach dem Überholvorgang die Scheibenwischanlage betätigte“, so die Beamten in ihrem Pressebericht. Bei dem betroffenen Radfahrer handle es sich um einen 49-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg.

Radler bei Vaterstetten bedrängt und bespritzt: Polizei sucht Zeugen

„Road Rage“ nennt man im Englischen Sprachraum einen solchen Wutanfall am Steuer. Der ist allerdings nicht nur unschön für alle Beteiligten, sondern auch relevant für die Strafverfolgungsbehörden. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Poing wegen verschiedener Straftaten gegen den Autofahrer und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben könne, werde gebeten sich bei der Polizeiinspektion Poing unter Tel. (0 81 21) 99 17-0 zu melden.

