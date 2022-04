Vaterstetten rüstet sich fürs Straßenfest

Von: Robert Langer

Dieses Foto stammt vom Straßenfest im Jahr 2019, dem letzten vor der Pandemie. © PRIVAT

Die Vorfreude ist groß in Vaterstetten nach zwei Jahren Corona-Pause. Am 23. Juli, dem Samstag vor den Sommerferien, soll es in der größten Gemeinde des Landkreises wieder das traditionelle Straßenfest geben.

Vaterstetten - Zum Neustart ist nach aktueller Planung aber zunächst eine kleinere Version der früheren Veranstaltung vorgesehen. Gefeiert werden könnte um den Kirchenvorplatz und den Rathausvorplatz, sagt Kai Rainer, im Rathaus für das Veranstaltungsmanagement zuständig. Verzichtet wird auf die Nutzung weiterer Höfe, die in den vergangenen Jahren beispielsweise mit zusätzlichen Bühnen einbezogen worden waren. Vorgesehen ist in diesem Jahr eine große Bühne. Dazu soll es aber zusätzlich an verschiedene Stellen Straßenmusik ohne größeren Aufbau geben.

Örtliche Betriebe sind zur Teilnahme aufgerufen

Das Grundkonzept sieht eine Verbindung aus dem Straßenfest vor, wie es die Vaterstettener kennen, und dem „Vat Food Festival“ im vergangenen Jahr. Diesmal sollen jedoch keine Absperrungen angebracht werden. „Das hängst natürlich auch von der Corona-Lage ab“, sagt Rainer. Örtliche Betriebe der Gastronomie sollen mitmachen können und sind zur Teilnahme aufgerufen. „Würstelbrater von außerhalb wollen wir nicht“, macht Rainer klar. Eingeladen sind zudem Vereine aus der Gemeinde Vaterstetten, wenn sie sich in irgendeiner Form präsentieren wollen. Das gilt auch für das kulinarischer Angebot. Ein Stichwort von Kai Rainer sind dabei die berühmten Burger der Baseballer von den Baldham Boars.

Den Besuchern vorstellen könne sich auch alle anderen Organisationen der Gemeinde sowie die örtlichen Gewerbetreibenden. Mit dabei sei wir auf jeden Fall laut Rainer heuer erstmals die Vaterstettener Bücherei, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.

Aussteller können eigene Pavillons verwenden

Die Aussteller können eigene Pavillons verwenden. „Aber bitte nicht zu groß.“ Die Gemeinde stellt zudem die kommunalen Holzbuden zur Verfügung, die auch auf den Weihnachtsmärkten eingesetzt werden. „Einige Buchungen gibt es bereits“, so die Organisatoren. Beim Aufbau eingebunden ist der örtliche Baubetriebshof.

Start soll am 23. Juli ab 14 Uhr sein. Gefeiert werden kann wohl bis spät in die Nacht.

Im Vaterstettener Rathaus laufen derzeit die Vorbereitungen. Alle Vereine, Organisationen und Gewerbetreibenden aus dem Gemeindegebiet können wieder mit einem Stand teilnehmen. Je nach Anmeldungen könnte das Areal des Festgeländes auch erweitert werden. Anmeldung bis 29. April. Weitere Information bei der Gemeinde per Mail unter k.rainer@vaterstetten.de.

