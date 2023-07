Vaterstetten: Serienzündler beschäftigt Polizei

Von: Josef Ametsbichler

Drei Brandstiftungen an einem Tag hielten die Feuerwehr Vaterstetten in Atem. Ob eine Verbindung zu den Zündeleien in der Realschule besteht, ist noch unklar.

Vaterstetten - Zu drei Kleinbränden in kürzester Zeit musste die Feuerwehr Vaterstetten am späten Freitagnachmittag, 21. Juli, ausrücken. Wie die Polizei Poing mitteilt, brannte zunächst ein Laubkorb im Fuchsweg. Sachschaden: 20 Euro.

Ab dann verzehnfachte sich der Schaden jeweils: 200 Euro kalkulieren die Beamten bei drei brennenden Mülleimern im Kastanienweg. Und schließlich brannten drei Papiercontainer an der Adresse Am Brunnen 10 aus, drei weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sachschaden 2000 Euro. Zeitraum der Taten: von 17.30 Uhr bis 19 Uhr.

„Eine Selbstentzündung der verbrannten Gegenstände ist eher unwahrscheinlich, so dass man, auch aufgrund der räumlichen Nähe und dem kurzen zeitlichem Zusammenhang von einer Person ausgehen muss, die die Brände absichtlich gelegt hat“, teilt die Inspektion mit. Verletzt wurde niemand. Nun suchen die Poinger Beamten Zeugen, Tel. (0 81 21) 99 17-0. Einen Zusammenhang zu der dreimaligen Brandstiftung binnen einer Woche auf der Schultoilette der Vaterstettener Realschule vor gut zwei Wochen können die Beamten weder bestätigen noch ausschließen.

