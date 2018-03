Wenn der letzte Schnee endlich geschmolzen ist, kommt der Frühjahrsputz. Aber Achtung! Für Weißenfeld gilt eine Sonderregelung.

Landkreis – Am Montag, 26. März, ab 8 Uhr, startet die große die Frühjahrs-Gartenabfallsammlung im Landkreis Ebersberg. Baum- und Strauchschnitt, Pflanzenreste, Laub und Ähnliches werden direkt vom Straßenrand vor dem Garten abgeholt, teilt das Landratsamt Ebersberg mit. Alles, was mitgenommen werden soll, muss ab 8 Uhr bereit liegen. „Loses Material gibt man am besten in Papiersäcke. Zweige etc. sollten mit kompostierbaren Schnüren in handliche Bündel zusammengebunden werden“, rät Werner Hötzel vom Sachgebiet „Abfallwirtschaft und Straßen“ in der Kreisbehörde. Maximal zwei Kubikmeter Grüngut können pro Garten mitgenommen werden. Ausgeschlossen sind Strauch- und Baumschnitt über zwei Meter Länge und Wurzelstöcke. Für Gartenbesitzer im Bereich Weißenfeld gilt eine Sonderregelung: Wegen der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers dürfen holzige Gartenabfälle mit mehr als einem Zentimeter Durchmesser die Quarantänezone nicht verlassen. Sie müssen bis zur Abholung auf dem Grundstück gelagert werden. ez