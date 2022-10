Video-Chat-Theater wegen Corona: Erster Platz für Vaterstettener Amateurtheater

Von: Helena Grillenberger

Freuen sich über die Anerkennung und darüber, dass sie in einer schwierigen Zeit Menschen zusammengebracht haben: Franziska Metz und Markus Fath. © SRO

Künste in Zeiten der Pandemie: Regisseurpaar Franziska Metz und Markus Fath gewinnen mit ihrem Konzept Deutschen Amateurtheaterpreis

Vaterstetten – Ein wenig mussten sie kämpfen, bis ihr Konzept verstanden wurde: Doch es hat sich gelohnt. Denn Franziska Metz und Markus Fath, Regisseure für Amateurtheater, wurden mit dem Deutschen Amateurtheaterpreis amarena 2022 ausgezeichnet – auf Bundesebene der höchste Preis, der für Amateurtheaterschaffende vergeben wird. In der Kategorie „Darstellende Künste in Zeiten der Pandemie“ machte das Ehepaar mit seinem Video-Chat-Theater der Amateurtheatergruppe Süd-München den ersten Platz.

„Wir hatten gerade unser letztes Stück über die Bühne gebracht, dann kam Corona“, erzählt Franziska Metz. „Das vergisst man mittlerweile gern wieder, wie viel Angst wir damals alle hatten“, erinnert sich die 37-Jährige. „Wie unsicher und isoliert wir während des ersten Lockdowns alle waren.“

Video-Chat als virtuelle Bühne

Damals kam das Thema Zoom auf und mit ihm fremde Menschen, die sich in Zoom-Calls einwählten und dort Unruhe stifteten – die sogenannten „Zoombomber“. Mit ihrem Mann hatte Metz damals gemeinsam im Garten gesessen, als ihnen die Idee kam: Machen wir doch Faust, den Prolog im Himmel. „Mit Mephisto als Zoombomber“, erklärt Fath die Idee. „Gott und die Engel sitzen im Homeoffice, man sieht ihnen an, dass ihnen das eigentlich nicht gut tut. Und dann kommt Mephisto als Unruhestifter.“

Die Idee, das Theater auf die virtuelle Zoom-Bühne zu verlegen, sei ihm recht schnell gekommen, sagt der 43-Jährige. Jobbedingt habe er jeden Tag den Video-Chat nutzen müssen; nach zwei, drei Wochen war die Idee geboren, erinnert er sich. Das Besondere an der Idee, erklärt seine Frau weiter, sei eben, dass man in alle Richtungen spielen könne. Oben, unten, schräg, links und rechts.

Taschentücher für den ersten Versuch

Die ersten Versuche des neuen Formats bestanden darin, Gegenstände, die jeder zuhause hat – zum Beispiel eine Taschentuch-Box – so ins und aus dem Sichtfeld der Kamera zu schieben, dass es aussieht, als würde die Box von Fenster zu Fenster weitergereicht werden. „Wir waren ganz überrascht, wie gut das geklappt hat!“, freut sich Fath noch immer.

Dann ging es ans Proben. Zwei Mal pro Woche, wie schon vor Corona, nur diesmal über Zoom. Etwas gewöhnungsbedürftig sei das natürlich schon gewesen, lacht Metz, „wenn man mit der Person im Nebenfenster flirten soll, aber da ist ja niemand neben dir. Nur der Basilikum in der Küche.“

Größter Feind: Die Internetverbindung

„In Auerbachskeller habe ich einen heftigen Streit mit der Zimmerpflanze gehabt“, schmunzelt auch ihr Mann. Von Szene zu Szene entwickelten sich die Möglichkeiten weiter. Zunächst spielten alle im Sitzen, bei der nächsten Szene seien die Schauspieler schon zum Stehen übergegangen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, etc. wurden zur Bühne umgebaut. „Wenn ich überlege, was unser Wohnzimmer schon alles war“, erinnert sich Metz schmunzelnd.

Der größte Feind der Theaterbegeisterten in dieser Zeit: eine unstabile Internetverbindung. Die Aufnahmen, die dann schließlich auf YouTube veröffentlicht wurden, sind in einem Rutsch aufgenommen. Das sei es, was viele Leute nicht verstünden, meint Metz. „Selbst wenn sie es sehen, verstehen sie es nicht. Da ist nichts geschnitten!“ Wie im Theater, alles einmal aufgeführt und dementsprechend auch mal mit kleinen Fehlerchen.

Egal ob in Lissabon oder im Krankenhaus - jeder konnte teilnehmen

Allein die Distanzen, über die hinweg gespielt werden konnte, begeistern das Ehepaar. Eine ihrer Schauspielerinnen habe während des ersten Lockdowns in Lissabon festgesessen. Über Zoom konnte sie trotzdem an den Proben teilnehmen. Ein Mitglied der Gruppe sei an Leukämie erkrankt. Während des langen Lockdowns im Winter 20/21 sei er im Krankenhaus vom Rest der Welt abgeschnitten gewesen. „Sogar er konnte an den Proben teilnehmen. Das ist unser größter Erfolg“, sagt Metz.

Nach dem Prolog im Himmel blieb die Gruppe bei Faust-Szenen. Das große Ziel: Die Walpurgisnacht auf die Zoom-Bühne zu bringen. Mit der bewarben sie sich dann schließlich auch für den Deutschen Amateurtheaterpreis. „Da sollte man eine Beschreibung des Stücks einreichen“, erinnert sich Fath und lacht: „Wir haben erstmal unser Konzept beschrieben.“

Fürs Theater braucht es nur „Internet und Endgerät“

Als dann die Mail kam, dass das Zoom-Theater tatsächlich gewonnen habe, „waren wir auch total überrascht“, schmunzelt Metz. Die anderen Formate seien wahrscheinlich einfach noch nicht so weit gewesen, erklärt sie weiter. Denn „wirkliches Pandemietheater – aus dem Lockdown raus – das haben nur wir gemacht“.

Die Zoom-Fenster kenne fast jeder, vermutet Metz außerdem, weshalb sie gewonnen haben. Ihre Idee sei einfach nah an der Lebensrealität der meisten während Corona gewesen. „Und es konnte jeder mitmachen“, fügt Fath hinzu. Einige Mitglieder des Ensembles hätten mit der Idee zwar nichts anfangen können, grundsätzlich war die einzige Voraussetzung aber: „Internet und ein Endgerät.“

Preis über 2000 Euro

Sollten sich andere an ein ähnliches Format wagen wollen, ist das Ehepaar gern zur Unterstützung bereit. Denn dieses Format mache das Theater auf gewisse Weise barrierefrei. „Egal welche Lebensumstände, wir konnten es irgendwie möglich machen“, sagt Metz.

Der Preis ist mit insgesamt 2000 Euro dotiert. Mehr als über das Geld, das dem ganzen Ensemble zu gute kommt, hätten sich aber alle über die viertägige Veranstaltung gefreut, in deren Rahmen der Preis verliehen wurde. „So was hab ich noch nicht erlebt“, lacht Fath. „Da produzieren wir notgedrungen aus unseren Wohnzimmern und dann gewinnen wir so was!“

Menschen emotional etwas weitergeben

„Dass wir den Preis und die Anerkennung bekommen haben, ist schön“, meint Metz schließlich. „Aber vor allem konnten wir die Menschen damit weiterhin verbinden. Das ist unser größter Gewinn: Was das Miteinander den Menschen emotional in dieser Zeit gegeben hat.“

