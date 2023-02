Schule Vaterstetten: Vandalen schlagen doppelt zu

Teilen

Verwüstet wurden die Karlheinz-Böhm-Grund- und Mittelschule in Vaterstetten gleich zwei Mal am vergangen Wochenende. Unser Bild zeigt das Lehrerzimmer. © Edelmann

Die Grund- und Mittelschule Vaterstetten wurde zweimal am selben Wochenende von Einbrechern verwüstet. Die Polizei sichert Spuren. Der Schaden ist hoch. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Vaterstetten – Hausmeister Erwin Königbauer ist sauer. Eigentlich hätte er in der Faschingswoche Urlaub, aber die Vandalen, die in der Karlheinz-Böhm-Grund- und Mittelschule gewütet haben, haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun muss er vor Ort sein, den Ermittlern der Polizei und den Mitarbeitern der Gemeinde zur Verfügung stehen, Fragen beantworten. Und: sobald die Ermittlungen beendet sind, natürlich auch aufräumen, wenngleich ihm dafür bereits Hilfe zugesichert wurde. Unfassbar: Zweimal kurz hintereinander haben Unbekannte seine Schule verwüstet. Am Freitagabend und in der Nacht zum Sonntag.

Hausmeister informiert Polizei

Am vergangenen Freitagabend, als der erste Einbruch passierte, war Königbauer einer der ersten vor Ort, die Täter hat er aber nicht mehr gesehen (wir berichteten): „Spaziergänger haben Lärm gehört und die Polizei verständigt. Zeitgleich hat auch eine Putzkraft der Schule den Einbruch bemerkt und mich informiert“, erzählt er. Daraufhin hat auch der Hausmeister sofort bei der Polizei angerufen und sei selbst zur Schule gekommen. Leider zu spät.

Eingeschlagene Eingangstüren wurden inzwischen gesichert. © Edelmann

Das Ausmaß der Verwüstung im Lehrerzimmer und in weiteren Räumen nach den beiden Einbrüchen in der Schule lässt den Betrachter sprachlos zurück. Hier liegt quasi kein Blatt Papier mehr auf dem anderen: Die Fensterscheiben sind kaputt, Tische und Stühle wurden umgestürzt, Sofas demoliert, Schränke gewaltsam geöffnet und der Inhalt ausgeleert. Scherben übersäen den Boden.

Alles zerstört, Scherben auf dem Boden

Königbauer ist besonders wütend, weil die Tat ein schlechtes Licht auf die Schule als solche wirft: „Ich bin seit über einem Jahrzehnt hier und kann sagen, dass die Lehrer einen tollen Job machen und wir zu 99 Prozent wirklich liebe Schüler haben“, betont er. Dennoch: Für die Zukunft wünscht er sich Überwachungskameras an allen Zugängen zur Schule, um solchen Taten besser vorbeugen oder mögliche Täter zumindest leichter identifizieren zu können.

Überwachungskamera gefordert

Nach der Verwüstung in der Nacht zum Samstag kam es an der Schule zu einem weiteren Einbruch und einer erneuten Sachbeschädigung. Diesmal wurde Scheiben einer Türe eingeschlagen. Durch diese gelangten die Täter in mehrere Zimmer der Schule. Die Räume wurden komplett verwüstet. Zudem wurden die Scheiben von mehreren Fenstern am Schulgebäude eingeworfen. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Rede ist von einem mittleren fünfstelligen Betrag.

Schaden ist immens

„Der Schaden ist immens“, so Bürgermeister Leonhard Spitzauer gegenüber der EZ. „Wir haben natürlich Anzeige erstattet und arbeiten intensiv mit der Polizei zusammen.“ Eine Debatte um eine Wiedereinrichtung einer eigene Polizeistation in Vaterstetten will der Bürgermeister nicht anfeuern Und auch intensivere Rundgänge durch die ehrenamtliche Sicherheitswacht hätten wohl die Einbrüche nicht verhindern könne, so Spitzauer.

Polizei sichert Spuren

Derzeit sichert die Polizei Spuren vor Ort. Polizeioberkommissar Daniel Schubert, aktuell Dienststellenleiter in Poing, gibt sich zuversichtlich, dass die Täter ermittel werden können. Zeugen hatten beim Einbruch von Freitag auf Samstag von mindestens drei Jugendliche berichtet, alle schwarz gekleidet. „Wir wissen aber nicht sicher, ob es in den zwei Fällen die gleichen waren.“

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (0 81 21) 99 17 0.