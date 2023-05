Vermisstensuche im Großraum München: Vaterstettener ist in Sicherheit

Polizei bittet um Hinweise

Ein dementer Senior war fast 24 Stunden in Vaterstetten vermisst. Die Polizei bat bei der Suche um Hilfe aus der Bevölkerung. Dann fand sie den Mann.

++++Update++++

Vaterstetten- Der 75-jährige Vermisste aus einem Seniorenzentrum in Vaterstetten konnte am 22.05.2023 um 21:40 Uhr durch eine Polizeistreife der Münchener Polizei in der Nähe seiner ehemaligen Wohnanschrift angetroffen werden. Er war orientierungslos, aber trotz seiner langen Abwesenheit bei guter Gesundheit. Er wurde durch Polizeikräfte zurück in das Seniorenzentrum gefahren und dort an das Pflegepersonal übergeben.

++++Erstmeldung++++

Vaterstetten - Dringende Suche nach einem seit fast 24 Stunden verschwundenen Senior: Seit dem gestrigen Sonntag, 21. Mai, gegen 21 Uhr, wird der 75-Jährige aus einem Vaterstettener Altenheim vermisst. Das meldet die Polizei Poing am späten Montagnachmittag.

Zuletzt wurde der Mann demnach um 21 Uhr vom Pflegepersonal gesehen. Seitdem verliert sich seine Spur.

Eine groß angelegte Suche im Bereich Vaterstetten mit der Suchhundestaffel sowie mehrere Überprüfungen seiner letzten Bezugsorte im Großraum München verliefen den Beamten zufolge ergebnislos. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermutlich irrt der Vermisste aus Vaterstetten barfuß umher

Bekleidet ist er mit einer schwarzen Winterjacke und einer hellen Jeans. Der Vermisste ist nach Polizeiangaben dement und irrt vermutlich barfuß und orientierungslos herum.

Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort des hilfsbedürftigen Seniors erbittet die Polizei Poing unter Tel.: 08121/9917-0 oder alle anderen Polizeidienststellen. ez

