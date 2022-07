Mit heißen Nudeln übergossen: Vaterstettener Frauenschänder verurteilt

Von: Josef Ametsbichler

Häusliche Gewalt: Jahrelang hat ein Vaterstettener seine Ehefrau gequält. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Ein Mann aus Vaterstetten ist zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Akademiker (48) quälte seine Frau jahrelang.

Vaterstetten – Ein Übergießen mit heißen Nudeln, weil das Essen nicht schmeckte, Hiebe mit einem Eiskratzer, bis dieser zerbrach, ein Wurf mit einer Glasflasche und vielfach Würgen und Schläge: Die Liste der Grausamkeiten, die ein Vaterstettener (48) seiner Ehefrau angetan haben soll, ist lang. Erst nach Jahren des Martyriums rang sie sich zu einer Anzeige durch, schilderte die 38-Jährige, die mittlerweile von ihrem mutmaßlichen Peiniger in Trennung lebt, Anfang Juli vor dem Ebersberger Amtsgericht.

Zur Haftstrafe kommt eine Geldstrafe von 10.000 Euro

Am zweiten Verhandlungstag fiel nun ein Urteil. Zuvor hatte eine Aussage der Friseurin der Frau nicht mehr zur Erhellung beigetragen. Richterin Vera Hörauf verhängte gegen den selbstständigen Akademiker eine Haftstrafe von einem Jahr, die sie zur Bewährung aussetzte – wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und weiterer Vergehen, die sich zwischen 2017 und 2020 zugetragen haben sollen. Zudem muss der Mann 10 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Dabei fiel ins Gewicht, dass die Taten teils lange her seien und angesichts der gefestigten Verhältnisse des Mannes wohl nicht von Wiederholungsgefahr auszugehen sei. Zu einem Anti-Agressionstraining riet Hörauf dem Mann trotzdem.

Anwalt will in die nächste Instanz ziehen

Der Anwalt des Verurteilten kündigte noch im Gericht an, gegen das Urteil in die nächste Instanz ziehen zu wollen. Er hatte auf Freispruch plädiert und vom Opfer das Bild einer Frau gezeichnet, „die ihrem Mann schaden will, wie sie nur kann“. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer Abweichungen zu Zeit und Hergang der vorgeworfenen Taten in der Aussage des Opfers nachgespürt, Belege gebe es kaum.

„Sie redet halt einfach vor sich hin“, so die Einschätzung des Anwalts. Er warf der Frau, die nicht mehr zum Fortsetzungstermin erschienen war, vor, die Beweisfindung zu torpedieren. So habe sie etwa ihre Familie dazu gebracht, eine Zeugenaussage zu verweigern und ihren Arzt nachträglich wieder zum Schweigen verpflichtet. „Sie torpediert nach ihren Möglichkeiten, dass Zeugen auftreten, um zu überprüfen, ob das stimmt“, so das Fazit des Anwalts.

Richerin Vera Hörauf glaubt dem Opfer

Die Richterin widersprach dieser Einschätzung in ihrer Urteilsbegründung, auch wenn sie unter der Forderung der Staatsanwältin nach einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten blieb. Die Noch-Ehefrau des Vaterstetteners habe „völlig glaubhaft ausgesagt“, Abweichungen in einigen Details fielen bei dieser Einschätzung nicht ins Gewicht. Die Frau habe die Geschehnisse in dem gemeinsamen Haus in einem Baldhamer Wohngebiet überraschend genau schildern und voneinander trennen können. Die Vermutung des Verteidigers, dass die Verletzungen auch wegen des „ungewöhnlichen Sexuallebens“ des Paares entstanden sein könnten, nannte die Richterin „völlig vage“.

Hörauf sprach davon, dass es sich in der Urteilsfindung um „keine typische Aussage-gegen-Aussage-Situation“ gehandelt habe, da sich der Angeklagte selbst überhaupt nicht zu den Vorwürfen geäußert hatte. Auch das Urteil nahm der Mann auf der Anklagebank reglos zur Kenntnis.

