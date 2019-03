Preise abgeräumt: Neunjährige und ihr Bruder überzeugen Jury

das haben sie gut gemacht: Tolle Erfolge konnten Vaterstettener Musiktalente beim Musikwettbewerb in Ebersberg verbuchen.

Vaterstetten – Viele stolze und lachende Gesichter gab es beim abschließenden Fototermin bei den zahlreichen Preisträgerinnen und Preisträgern der Musikschule Vaterstetten, die beim Landkreismusikwettbewerb in Ebersberg am Start waren.

Ausgeschrieben waren in diesem Jahr die Solokategorien Klavier und Hackbrett und eine Kammermusikwertung für Blasinstrument mit Begleitung.

Der Fachjury gestellt

23 Schülerinnen und Schüler machten sich auf den Weg nach Ebersberg und stellten sich dort einer Fachjury. Gewertet wurden in Alters gruppen, besonders in der Kategorie Klavier Solo war die Konkurrenz groß. Umso mehr freut sich Musikschulleiter Bernd Kölmel mit seinen Klavierlehrkräften über den schönen Erfolg und die vielen tollen Resultate. So erspielte sich die erst neunjährige Jule Scholz einen 1. Preis und überzeugte die Juroren ebenso auf ganzer Linie, wie ihr zwölfjähriger Bruder Patrick, der ebenfalls einen 1. Preis mit Auszeichnung erringen konnte.

Wertung für Klavier Solo

Die Klavierlehrerin der beiden, Eva Maria Gärtner war richtig stolz auf die beiden und gemeinsam mit der Fachbereichsleiterin Martina Hussmann freut sie sich über den tollen Erfolg aller neun Wettberwerbsteilnehmer in der Wertung für Klavier Solo.

Besonders motiviert

Bernd Kölmel war sich mit seinen Ebersberger Schulleiterkollegen Leopold Henneberger und Peter Pfaff einig, dass ein solcher Wettbewerb ein tolle Sache sei und die Musiktalente aus der Region zum Üben besonders motiviert werden. Beim Preisträgerkonzert im alten Kino in Ebersberg werden viele der Vaterstettener Schüler zu hören sein und die Organisatoren freuen sich auf regen Besuch. Das Konzert und die Preisverleihung finden am Donnerstag, 4. April, um 19. Uhr statt, der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. ez