Versuchter Totschlag: Lkw-Fahrer mit Stichwunden an Autobahn-Rastplatz aufgefunden

Von: Michael Acker

Teilen

Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt an der Autobahnraststätte Vaterstetten. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

War es ein Streit unter Lkw-Fahrern? Am Autobahnparkplatz Vaterstetten-Ost ist ein Mann schwer verletzt in seinem Führerhaus aufgefunden worden. Die Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung.

Vaterstetten - Am Abend des Freitags, 7. Oktober, ist ein Berufskraftfahrer schwer verletzt in seinem Führerhaus aufgefunden. In Tatortnähe konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Das teilte die Polizei einen Tag später mit.

54-jähriger Rumäne mit Stichwunde aufgefunden

Gegen 21.30 Uhr wurden die Rettungskräfte über einen verletzten Kraftfahrer informiert, der im Führerhaus seines Lastwagens auf der BAB A99 am Parkplatz Vaterstetten-Ost liegen würden. Tatsächlich konnten die Einsatzkräfte einen 54-jährigen rumänischen Staatsbürger auffinden, dem offenbar eine Stichwunde zugefügt worden war. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Die Einsatzkräfte der Polizei wurden durch Zeugen auf einen mit einem Stichwerkzeug bewaffneten Mann in unmittelbarer Tatortnähe aufmerksam gemacht. Dieser konnte durch die Beamten überwältigt und festgenommen werden.

Motiv bisher unklar: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei Erding hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum Tathergang und dem bisher unklaren Motiv übernommen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde gegen den Festgenommenen, einen 50-jährigen Rumänen, am heutigen Tage Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Er wurde an eine Haftanstalt überstellt.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.