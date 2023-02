„Volksverhetzung“: AfD-Politiker zeigt Büttenredner an

Von: Michael Acker

Der Kabarettist Lars Reichow ist seit Jahren fester Bestandteil der Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Mit seiner Tirade gegen die AfD hat er sich eine Strafanzeige des Vaterstettener AfD-Kreisrats Manfred Schmidt eingefangen. © Andreas Arnold

Der Vaterstettener AfD-Kreisrat Manfred Schmidt hat Strafanzeige gegen den Kabarettisten Lars Reichow gestellt. Grund ist dessen AfD-Beschimpfung in der ARD.

Vaterstetten - Ob Klima-Proteste, Panzer oder Integration — dem Karneval ist kein Thema zu ernst. Besonders heftig ging es im Faschingsendspurt n der ARD–Sendung „Mainz bleibt Mainz...“ zu. Der Kabarettist und Büttenredner Lars Reichow attackierte die AfD in einer vergifteten Gratulation zu ihrem 10–jährigen Bestehen.

Dem Vaterstettener AfD-Kreisrat Manfred Schmidt geht das Gesagte zu weit. Zusammen mit seiner Frau Ute Schmidt hat er nun Strafanzeige gegen den Künstler und die für die Sendung Verantwortlichen gestellt. Das teilte Schmidt selbst mit.

Schmidt: „Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdnung, üble Nachrede“

Die Anzeige ging an die Staatsanwaltschaft Mainz wegen „des Verdachtes der Volksverhetzung (§130 StGB), der Beleidigung (§185 StGB), der Verleumdung (§ 187 StGB), der üblen Nachrede (§ 186 StGB), der pauschalen Verunglimpfung, der Verletzung der Persönlichkeitsrechte einer ganzen Personengruppe mit Prangerwirkung sowie der pauschalen Verächtlichmachung des Teils eines Verfassungsorgans, nämlich des Deutschen Bundestages“.

Manfred Schmidt, AfD-Kreisrat aus Vaterstetten. © Stefan Rossmann

Was Schmidt so in Rage versetzt, sind folgende Worte des Büttenredners Lars Reichow in der Sendung: „Die AfD wird finanziert von Personen und Regierungen, mit dem Ziel, unsere Gesellschaft zu spalten und unsere Staatsform zu verhöhnen. Sie ist eine nutzlose, rassistische und extremistische Partei, geführt von radikalen, gestörten und gescheiterten Persönlichkeiten“, so Reichow. Zum Abschluss seines Auftritts wurde er noch deutlicher: „Die AfD–Fraktion im Deutschen Bundestag ist ein Haufen ungehobelter Arschlöcher. Herzlichen Glückwunsch.“

AfD-Politiker sieht auch in der Kunst „rote Linien“

Das Saal-Publikum habe das mit aufbrausendem Jubel goutiert, „wobei sich der Großteil der Besucher von den Plätzen erhoben habe, „was nach unserem Eindruck“ wohl einer Art von „Massensuggestion“ und „gruppendynamischer Entwicklung“ geschuldet gewesen sei, schreibt der Ebersberg AfD-Fraktionsvorsitzende in dem Brief an die Anklagebehörde.

Auch wenn der Kunstfreiheit wegen ihrer hohen Bedeutung und dem Kabarett gerade in der „Fastnacht“ ein großzügiger Spielraum eingeräumt wird, gebe es dennoch „rote Linien“, die nicht überschritten werden dürfen, so der Vaterstettener, der einst selbst bundesweit in den Schlagzeilen war, als er vor der letzten Kommunalwahl auf umstrittene Art und Weise auf Kandidatenfang für die Listen der AfD gegangen war.

Als fast zehnjährige Mitglieder der AfD fühlen sich Schmidt und seine Frau von „solchem Hass und solcher Hetze zutiefst betroffen“. Mit der Strafanzeige verbinden sie eigenen Angaben zufolge die Hoffnung, „Herrn Reichow sowie den für die Sendung Verantwortlichen deutlich zu machen, dass selbst im Karneval rote Linien bestehen, die nicht überschritten werden dürfen“.

