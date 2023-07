Während eines Einsatzes: Feuerwehrler wird Fahrrad geklaut

Von: Armin Rösl

Teilen

Während er auf einem Einsatz war, ist einem Feuerwehrler das Fahrrad gestohlen worden. © IMAGO/xcitepress/christian essler

Während er auf einem Einsatz war, ist einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Parsdorf das Fahrrad geklaut worden. Er war damit zum Feuerwehrhaus gefahren. Als er zurückkam, war es weg.

Parsdorf - Einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Parsdorf (Gemeinde Vaterstetten), der gerade mit Kameradinnen und Kameraden auf einem Einsatz war, ist währenddessen das Fahrrad gestohlen worden. Mit dem war er zum Feuerwehrhaus gefahren und hatte es in der Eile unversperrt dort abgestellt. Nach der Rückkehr vom Einsatz war es weg. Wie die Poinger Polizei am Wochenende meldete, geschah der Diebstahl bereits in der Zeit von Montag, 17. Juli, 18.45 Uhr, bis Dienstag, 18. Juli, 11 Uhr. Der Wert des Fahrrads wird mit 100 Euro angegeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.