Warum feiern Sie im Stadion Weihnachten, Herr Pfarrer?

Raus aus der Kirche, rein ins Stadion: Pfarrer Stephan Opitz, Baldham. © Stefan Rossmann

Pfarrer Stephan Opitz aus Baldham feiert Gottesdienst an Heiligabend. Allerdings nicht in der Petrikirche, sondern im Sportstadion Vaterstetten. Drei Fragen an den evangelischen Geistlichen.

Baldham - Etwas ganz Besonderes für den Heiligen Abend hat sich das evangelische Pfarramt der Baldhamer Petrikirche ausgedacht. So findet der Weihnachtsgottesdienst nicht wie gewohnt in der Pfarrkirche, sondern im Vaterstettener Sportzentrum statt – im Sportstadion vor 1200 Menschen. Für Pfarrer Stephan Opitz ist dieses Novum eine große Freude.

Ein Weihnachtsgottesdienst im Stadion ist schon eine kuriose Idee. Wie sind Sie darauf gekommen, Herr Opitz?

Wir sind vor zwei Jahren darauf gekommen. In Coronazeiten wollten wir den vorgegebenen Maßnahmen gerecht werden. Die Idee, den Gottesdienst dann im Stadion in Vaterstetten abzuhalten, hat bei den Menschen sofort sehr viel Anklang gefunden. In kürzester Zeit haben sich über 1000 Leute dafür angemeldet. Mit dieser ungewöhnlichen Art das Weihnachtsfest zu begehen, hat die Kirche nun auch wieder die Chance, direkt auf die Menschen zuzugehen. Und zwar dort, wo sie öfters sind und sich wohl fühlen.

Muss sich die Kirche heute neu orientieren, um Mensch und Religion einander wieder näher zu bringen?

Ja. Die Frage, die wir uns stellen, ist: Wie können wir die Menschen heute erreichen? Dafür muss die Kirche neue Wege finden. Wege, um die Menschen dazu zu bewegen, wieder mit der Kirche in Kontakt zu treten. Denn die Kirche bietet viel. Vor allem Halt, Zuversicht, Trost und Geborgenheit.

Und was verbindet ausgerechnet den Sport und die Kirche?

(lacht) Also ich glaube, etwas, was wir als Kirche generell den Menschen bieten: Eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die trägt, ist auch im Sport wichtig. Weil ein Sportereignis ohne Gemeinschaft wäre ein sehr trauriges Ereignis. Und so geht es auch der Kirche. Sowohl der Gottesdienst als auch der Sport leben vom Spirit der Gemeinschaft. Und der ist ein Geschenk.

Die Fragen stellte Anna Liebelt