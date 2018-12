Es war ein Leichtes, ihn zu schnappen: Einbrecher hinterlässt unglaublichen Hinweis am Tatort

Die Polizei hat zwei Einbrecher nach einem Einbruch in Weißenfeld (Gemeinde Vaterstetten) geschnappt. Einer hatte sich ein folgenreiches Missgeschick geleistet.

Weißenfeld - Am späten Freitagabend verständigte ein Anwohner aus Neustift bei Weißenfeld die Polizei, dass in sein Kellerabteil im dortigen Mehrfamilienhaus eingebrochen wurde. Er konnte feststellen, dass Angelzubehör und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von etwa 2000 Euro fehlten.

Als die Beamten dort eintrafen, erhärtete sich schnell der Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Bulgaren. Dieser hatte nämlich bei dem Einbruch seinen Pass verloren, den der Kellerinhaber in dem Abteil auffand. Die Beamten konnten den Aufenthaltsort des Mannes ermitteln und ihn vorläufig festnehmen.

Duo dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Die Tatbeute befand sich noch in seiner Schlafstelle, zudem fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel und -zubehör. In seiner Vernehmung räumte er den Einbruch ein, den er bereits am vergangenen Samstag in den frühen Morgenstunden beging, und nannte auch gleich den Namen eines Mittäters, eines 37-jährigen Deutschen. Dieser sollte sich in einer Notschlafstelle in München aufhalten.

Die dort zuständigen Polizeibeamten trafen den Mann tatsächlich dort an und nahmen ihn ebenfalls fest. Auch bei ihm fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Männer verbrachten die Nacht bei der Polizei in Poing und werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Michael Acker

