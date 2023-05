Sanieren statt planieren: Debatte um Wendelsteinschule Vaterstetten

Von: Robert Langer

„Dauersparbüchse“: Die Wendelstein-Grundschule. © sro

Vaterstetten will weiter bei notwendigen Maßnahmen in die renovierungsbedürftige Grundschule an der Wendelsteinstraße investieren. Diesmal geht es um eine Feuerschutztreppe. Die SPD fordert ein Gesamtkonzept.

Vaterstetten – „Ich kann mir nicht vorstellen, eine komplett neue Schule zu bauen“, sagte jetzt Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU), mit Blick auf die Grundschule an der Wendelsteinstraße, die in die Jahre gekommen ist. Eigentlich war das konkrete Thema im Bauausschuss der Ersatz für eine Fluchttreppe. Kosten: rund 127 000 Euro. Doch dann gab es eine Grundsatzdebatte – wieder einmal.

Debatte hält an

Vizebürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD) nannte die Schule eine „Dauersparbüchse“ wegen der immer wieder auftretenden Bauarbeiten. Man müsse längerfristig denken, so Wirnitzer, flankiert von Fraktionskollege Günter Lenz. Dieser verwies auf eine Reihe anstehender Investitionen in der Kommune und die angespannte Haushaltslage.

SPD forderte langfristige Entscheidung

Laut Spitzauer könnte die Wendelsteinschule langfristig vierzügig sein. Es gehe auch darum, Mittagsbetreuung und Mensa abzudecken. Die Einzelmaßnahme der nötigen Erneuerung der Fluchttreppe „hat uns überrollt“.

Rettungsweg ist unstrittig

Wirnitzer machte für die SPD deutlich: „Der Rettungsweg ist unbestritten. Ich wünsche mir aber endlich ein Gesamtkonzept.“

Planungskosten seien für das nächste Jahr auf dem Schirm, sagte daraufhin der Bürgermeister. „Mich stört die Diskussion etwas“, ergänzte sein Fraktionskollege Benedikt Weber. „Wir sind nicht planlos unterwegs. Wir haben aber kein Geld.“

Agenda 2030

Hintergrund: Im Fokus der Agenda 2030 der größten Kommune des Landkreises steht die enorme Summe eines offenen Finanzbedarfs für Investitionen von über 100 Millionen Euro, bis zum Jahr 2030. Die Liste der Kämmerei wurde zur Haushaltsdebatte im Gemeinderat vorgelegt (wir berichteten). Die Grünen und die SPD wollen dazu eine öffentliche Debatte. Die Bevölkerung habe ein Recht darauf, zu erfahren, auf welcher Grundlage Entscheidung fielen. Das gehe nicht hinter verschlossenen Türen, so die SPD. „Wir leben in einer Demokratie“ Die CSU war dagegen und hat Bedenken, die „Dinge zu zerreden“.

Die möglichen Projekte mit teilweise groben Schätzungen, soweit konkrete Kostenberechnungen fehlen, wurden in der Agenda aufgelistet, auch gestaffelt nach Jahren, beginnend 2023.

CSU-Mann Weber argumentiert jetzt, man müsse sich auch anschauen, welche Pflichtaufgaben die Gemeinde habe. Und: „Wer der Meinung ist, man müsse das Vorhaben Wendelsteinschule nach vorne ziehen, der soll einen Antrag stellen und sagen, wie wir das finanzieren.“ Der Konter von Wirnitzer kam prompt. „Es geht nicht darum, dass wir alles umsetzen müssen. Wir haben gefordert, dass wir darüber diskutieren. Aber das wurde nicht gewünscht.“ Eine Entscheidung dazu fiel im Ausschuss nicht.

Feuertreppe soll gebaut werden

Immerhin die Feuertreppe soll nun gebaut werden. Die bisherigen Provisorien, um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können, waren für wenige Jahre gedacht, auch die außen liegende Rettungswege an der Grundschule an der Wendelsteinstraße. Damals war die Entwicklung an der Schule unklar und scheint es bis heute zu sein.

Die errichteten Gerüsttreppen stellten keine dauerhafte Lösung dar, so das Bauamt. Zudem habe die Stahltreppe, die als Rettungsweg für den Leseraum der Schule im Obergeschoss dient, statische Mängel. Sie werde mit der Gerüsttreppe daneben zu einer Anlage zusammengefasst. Der Umbau sei zwingend nötig.

