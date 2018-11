Neue Wohnungen am Gewerbegebiet

So geht es auch: Viel Lob gab es für die Pläne eines Bauherren in Parsdorf an der Münchner Straße.

Parsdorf/Vaterstetten – Dort, an der Südseite des Gewerbegebietes und unweit der Bayerischen Blumenzentrale, sollen in Kombination zwei Gewerbeeinheiten und 21 Wohnungen entstehen. In der Debatte im Bauausschuss stieß CSU-Gemeinderat Albert Wirth eine Diskussion zu mehr Wohnungen in Gewerbegebieten an, beispielsweise durch Aufstocken auf bestehenden Gebäuden. Wirth räumte gegenüber der Ebersberger Zeitung ein: „Ich weiß, das ist derzeit rechtlich nicht möglich.“

„Wir haben Firmen, die dringen Wohnraum auch in Parsdorf suchen“, betonte Bauamtsleiterin Brigitte Littke in der Sitzung des Bauausschusses. Diese sollten auch bezahlbar sein. Vorgesehen seien beim aktuellen Projekt einige kleinere Wohnungen. „Wir haben nach Wohnmöglichkeiten gesucht“, so dritter Bürgermeister Günter Lenz (SPD). Es sei ein Problem auch für junge Auszubildende, etwas zu finden. „Ich freue mich sehr über das Projekt und möchte dem Bauträger danken.“ Ähnlich die Reaktion von CSU-Gemeinderat Albert Wirth. „Auch wir sind dafür. Das ist eine sehr gelungene Mischung.“ Er erhofft sich von der neuen Staatsregierung ein Umdenken. Denn bisher seien Wohnungen in Gewerbegebieten nicht zulässig. Das könnte man laut Wirth aber ändern, wie er gegenüber derEZ erklärte. Sein Vorschlag: Beispielsweise durch ein zusätzliches Geschoss auf den Flachbauten von Supermärkten oder ähnlichen Gebäuden. „Das wären keine Luxusappartements, sondern Mitarbeiterwohnungen.“ Es gebe viele Arbeitnehmer in Gewerbegebieten, die sehr früh anfangen müssten und dann Probleme hätten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen. Kurze Wege seien da sinnvoll. Auf das Dach der Wohnungen könnte man zudem Fotovoltaik-Anlagen setzen. „Das wäre auch ein Beitrag zur Energiewende.“ Littke zeigte sich skeptisch. Bei Wohnungen in Gewerbegebieten gebe es auch ein Lärmproblem, so ihr Argument.

Das nun diskutierte Projekt mit den 21 Wohneinheiten ist jedoch zulässig. Das Grundstück liegt baurechtlich in einem sogenannten Mischgebiet. Deshalb die Kombination aus Gewerbe und Wohnungen, die in einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssen, was in diesem Fall gegeben ist. Bei den Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss handelt es sich zum einen um ein Lager mit einer Größe von rund 500 Quadratmetern, das dem auf dem Grundstück ansässigen Gewerbebetrieb dienen soll, sowie einer Fläche mit einer Größe von 368 Quadratmetern, die für eine Nutzung durch einen Handwerksbetrieb vorgesehen ist.

Markant für das Gebäude sind Gauben, durch die eine sinnvolle Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum ermöglicht wird. Dadurch wird aber die Gebäudehöhe überschritten. Zudem wird durch Balkone die Baugrenze ebenfalls überschritten. „Die Balkone bewirken eine höhere Wohnqualität“, so Littke.

Die Verwaltung sprach sich dafür aus, für die Überschreitung eine Befreiung zu genehmigen, und wies darauf hin, dass die Nachbarn der Planung zugestimmt hätten. So sahen das auch die Mitglieder des Ausschusses.