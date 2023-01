Hundestaffel durchkämmt Orte bis tief in die Nacht - Vermisstensuche endet mit glücklichem Zufall

Von: Josef Ametsbichler

Die Polizei arbeitete mit der Rettungshundestaffel zusammen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Ein spektakulärer nächtlicher Sucheinsatz, bei dem um Vaterstetten und Grasbrunn die Hundestaffel zum Einsatz kam, nahm einen guten Ausgang.

Vaterstetten - Vom Pflegedienst eines Vaterstettener Altenheims wurde am Mittwochnachmittag gegenüber der PI Poing ein 68-jähriger Bewohner als vermisst gemeldet. Der ältere Herr verließ laut den Beamten gegen 10 Uhr das Altenheim und wollte seine Mutter besuchen, die in Garching bei München lebt. Dort kam er aber nie an. Der zwar noch rüstige Rentner wurde der Polizei als orientierungslos und sturzgefährdet beschrieben. Deshalb wurden durch die PI Poing „Sofortsuchmaßnahmen“ angestoßen.

Es wird dunkel - der Vermisste ist zunächst nicht zu finden

Die getroffenen Erstmaßnahmen, etwa das lokale Absuchen, die Kommunikation mit und Sensibilisierung von Verwandten und Bekannten, verliefen zunächst ergebnislos, führen die Beamten im Nachbericht aus. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Suchmaßnahmen gemeinsam mit weiteren Polizeikräften des Einsatzzuges Erding und der Feuerwehren in Zusammenarbeit mit der 49-köpfigen Rettungshundestaffel intensiviert und ausgeweitet. Aufgrund der Witterung in Verbindung mit Sturmböen konnten weder Drohnen, noch die Hubschrauberstaffel eingesetzt werden.

Hubschrauber und Drohnen können nicht fliegen - Hundestaffel rückt aus

Nachdem sich die Hunde in südliche Richtung vom Pflegeheim aus nach Neukeferloh (Gemeinde Grasbrunn, Kreis München) orientierten, wurden weitere Polizeikräfte des Polizeipräsidiums München, insgesamt 5 Streifen, nachgeordert. Gemeinsam wurde dann ein Areal von ca. 40 Hektar (400.000 qm) abgesucht, berichten die Beamten. Erfolglos: Die Suche wurde gegen 1.30 Uhr abgebrochen.

Suche auf Gemeinde Grasbrunn ausgeweitet und abgebrochen - bis ein Zufall den Rettern hilft

Eine Fortsetzung der Suchmaßnahmen bei Tageslicht wurde entbehrlich, weil der 68-Jährige laut Polizei einer Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn am Bahnhof Leuchtenbergring auffiel und diese die Bundespolizei verständigte. Durch diese konnte eine Verbindung zum Vermisstenfall der PI Poing hergestellt werden. Der Vermisste konnte wohlbehalten in seine Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden.

