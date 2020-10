Heftige Randale in der S-Bahn: Junger Mann (23) will helfen und wird gewürgt - Maskenverweigerer beißt zu

Auf der Linie S2 der S-Bahn München ist es zu zwei Polizeieinsätzen gekommen. In einem der beiden Fälle konnten beherzte Zeugen Schlimmes verhindern.

In der Linie S2 der S-Bahn München ist es zu zwei Auseinandersetzungen gekommen.

Unter anderem bis Maskenverweigerer einen Kontrolleur.

Beherzte Zeugen konnten in einem Fall Schlimmeres verhindern.

Vaterstetten - Zweimal ist es am Donnerstag (22. Oktober) jeweils in Zügen der Münchner S-Bahn-Linie S2 zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fahrgästen und der Bundespolizei gekommen. Beide Randalierer standen wohl unter Alkoholeinfluss.

Bereits am Mittag war ein Fahrgast in der S4 stadtauswärts negativ aufgefallen. Der 44-Jährige trug keinen Mund-Nase-Schutz und konnte zudem kein Ticket vorweisen. Weil er sich den Kontrolleuren über sehr aggressiv verhielt, riefen diese die Polizei hinzu. In Haar stieg der Mann gemeinsam mit den Kontrolleuren aus. Der Mann, der aus Sierra Leone stammen soll, warf einige Glasflaschen auf die Gleise. Dann stieg er, gefolgt von den beiden Prüfdienstmitarbeitern, in eine S-Bahn der Linie S2 Richtung Ebersberg.

S-Bahn-Randale in Vaterstetten: Maskenverweigerer beißt Kontrolleur in die Hand

An der Haltestelle Vaterstetten verließen die drei erneut die S-Bahn. Es kam zu einer Auseinandersetzung während der der 44-Jährige eine Bahn-Mitarbeiterin beleidigte und bespuckte, dann biss der Mann einem Kontrolleur in die Hand. Die Polizei konnte den in Zorneding lebenden Mann schließlich überwältigen. Einen Alkoholtest verweigerte dieser allerdings, trotz deutlicher Angetrunkenheit. er wird sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen verantworten müssen.

Vaterstetten: Mann beleidigt Fahrgast in S-Bahn - 23-Jähriger will helfen und wird gewürgt

Am Abend musste die Bundespolizei erneut zu einem Einsatz an der S2 ausrücken. Gegen 19.15 Uhr randalierte dort ein 28-Jähriger und beleidigte einen anderen Fahrgast (37). Als sich ein 23-Jähriger aus Poing einmischte, um dem 37-Jährigen zur Hilfe zu kommen, wurde er von dem aus Niedersachsen kommenden 28-Jährigen angegriffen und gewürgt.

Glücklicherweise hielten sich gleich mehrere Personen mit im Abteil auf, die ebenfalls beherzt eingriffen und den 28-Jährigen gemeinsam überwältigten. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden halten. Die S-Bahn war an der Haltestelle Feldkirchen zum Stehen gekommen und wartete dort bis zum Eintreffen der Polizei.

Nach Randale in Münchner S-Bahn: Bundespolizei bedankt sich bei helfenden Zeugen

Der aus Polen stammende 28-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille auf. Auch gegen die Beamten war er weiter aggressiv, weshalb er zur Ausnüchterung mit zur Wache genommen wurde. Diese konnte er nach einer Zahlung von 390 Euro Sicherheitsleistung vorerst wieder verlassen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Der 23-Jährige aus Poing war bei dem Angriff leicht am Hals verletzt worden, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Die Bundespolizei bedankte sich bei ihm und den weiteren Zeugen für ihre Zivilcourage und das beherzte Eingreifen trotz möglicher Gefahrensituation. Dank diesem, so die Polizei in einem Bericht, habe ein schlimmerer Gewaltexzess verhindert werden können.

S-Bahn-München: Stammstrecke am Wochenende gesperrt

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I suchte die Polizei nach einer Prügel-Attacke in der S-Bahn zwei unbekannte Männer. Jetzt sind beide Männer geschnappt worden. Am Wochenende wird es ebenfalls einigen S-Bahn-Trubel in München geben, dies dürfte aber eher dem Verkehr geschuldet sein. Aufgrund von Baumaßnahmen ist die komplette Stammstrecke von Freitag (23.10.) Nacht bis Montagmorgen gesperrt.