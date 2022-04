Verdacht auf Kinderpornografie: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Von: Armin Rösl

Die Polizei hat am Gründonnerstag in den Landkreisen Ebersberg, Erding und Freising mehrere Wohnungen durchsucht. (Symbolbild). © Christoph Hardt / Future Image / Imago

Der Verdacht: Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Dateien. Deshalb hat die Polizei am Gründonnerstag mehrere Wohnungen durchsucht - auch im Landkreis Ebersberg.

Landkreis - Die Polizei hat am frühen Morgen des Gründonnerstag in den Landkreisen Ebersberg, Erding und Freising sechs Wohnungen von Männern im Alter zwischen 25 und 49 Jahren nach kinderpornografischen Dateien durchsucht. Die Ermittler wurden fündig: Sie stellten über 600 Datenträger sicher. „Des Weiteren wurden in drei Objekten bereits während der Durchsuchung offensichtlich kinderpornografische Dateien festgestellt und beschlagnahmt“, schreibt das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord (Ingolstadt) in einer Pressemitteilung.

Die Männer waren ins Visier der Ermittler geraten und stehen in Verdacht, kinderpornografische Dateien zu besitzen oder zu verbreiten, so das Polizeipräsidium. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding, unter deren Leitung die Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt wurden, dauern an. Ebenso die aufwändige Auswertung des gefundenen Beweismaterials.

Polizei beschlagnahmt über 600 Datenträger

An der Durchsuchungsaktion waren laut Polizeipräsidium insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte der Kripo Erding, der Zentralen Dienste Erding und der örtlichen Polizeiinspektionen im Einsatz.

Im Zuge des aktuellen Falls informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, dass im Kampf gegen die Kinderpornografie im Jahr 2021 eine Rechtsänderung erfolgte, „mit der Folge, dass bereits der bloße Besitz von Kinderpornografie, beispielsweise kinderpornografische Fotos auf dem Handy, ein Verbrechen darstellt und mit Freiheitsstraße nicht unter einem Jahr geahndet wird“.

